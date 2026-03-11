Hammer comparte su visita a El Arepazo, el popular restaurante donde estuvo Trump esta semana

Getting your Trinity Audio player ready...

En su más reciente visita a Miami, el jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, estuvo en el restaurante venezolano El Arepazo, en el que el presidente Donald Trump hizo una parada este lunes.

“En nuestra última visita a Miami también fuimos al Arepazo. ¡Mi favorita: Reina Pepiada!”, recoge la publicación de la sede diplomática que comparte el video de Casa Blanca que muestra imágenes de la visita de Trump al restaurante antes de su regreso a Washington.

Trump recibió este fin de semana en la ciudad de Doral, en Florida, a los líderes de 12 países de América Latina en la Cumbre “Escudo de las Américas”, una nueva coalición regional que luchará contra los cárteles en la región.

El lunes, antes de su parada, el presidente habló a la prensa sobre la guerra en Irán, el futuro de Venezuela tras la operación militar del pasado 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro, y los pronósticos para Cuba, que en estos momentos atraviesa su peor crisis en décadas.

En El Arepazo, un popular restaurante de comida venezolana reconocido como punto de encuentro de la diáspora, lo recibieron decenas de sus simpatizantes.