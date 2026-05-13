Trump llega a Pekín para cumbre con Xi Jinping en medio de tensiones internacionales

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El presidente Donald Trump llegó hoy a Pekín, donde sostendrá este jueves una cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, para abordar las relaciones comerciales entre ambos países, así como otros temas de alto interés bilateral como Taiwán, la inteligencia artificial y la cooperación en materia de fentanilo.

El encuentro se produce en un momento de gran tensión internacional derivada del conflicto con Irán y la preocupación doméstica en Estados Unidos por el alto precio de la gasolina, agravado por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Tras descender del Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Pekín, Trump fue recibido con una elaborada ceremonia oficial de alfombra roja, honores militares y una delegación china de alto nivel encabezada por el vicepresidente Han Zheng.

Junto al primer mandatario viajó una delegación de alto nivel que incluyó al secretario de Estado, Marco Rubio, al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y un importante grupo de líderes empresariales estadounidenses, entre ellos Elon Musk y Tim Cook, con el objetivo de explorar oportunidades de inversión y acuerdos comerciales durante la visita.

Antes de partir, el primer mandatario señaló que Estados Unidos no necesita la ayuda de China para solucionar el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz, aunque fuentes cercanas a la Casa Blanca indican que Washington buscará igualmente que Pekín ejerza presión sobre Teherán para reducir las tensiones en el Golfo Pérsico.

Por su parte, fuentes diplomáticas chinas han señalado que Xi Jinping espera avanzar en la estabilización de las relaciones bilaterales y en la reducción de aranceles, en un intento de ambos líderes por evitar una nueva escalada en la guerra comercial.