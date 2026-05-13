Casa Blanca comparte imagen de Rubio con atuendo que recuerda la captura de Maduro

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, apareció en una imagen usando una ropa deportiva similar a la utilizada por Nicolás Maduro cuando Washington lo capturó el pasado 3 de enero en Venezuela.

"Un momento de cierre de ciclo", escribió la Casa Blanca junto a un video que muestra la foto de Rubio.

Antes, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca había compartido la fotografía en sus redes sociales.

"¡El secretario Rubio luciendo la Nike Tech "Venezuela" en el Air Force One!", comentó.

La publicación apareció un día después de que el presidente Donald Trump dijera a Fox News que estaba considerando convertir a Venezuela en un nuevo estado de EEUU. El martes, compartió una imagen en Truth Social.