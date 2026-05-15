Trump: Irán no debe conservar armas nucleares bajo ninguna circunstancia

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la reciente propuesta presentada por Teherán por considerarla inaceptable. Durante declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One tras regresar de su viaje a China, Trump dijo que revisó personalmente la oferta iraní, pero decidió descartarla inmediatamente.

“Lo revisé. Si no me gusta la primera frase, la descarto”, afirmó el mandatario estadounidense.

Consultado sobre qué contenía esa primera línea, Trump respondió que se trataba de “una frase inaceptable” y reiteró que mantiene su posición de que Irán no debe conservar capacidad nuclear bajo ninguna circunstancia.

“Han acordado absolutamente no tener armas nucleares, y si las tienen, no leo el resto”, sostuvo.

El mandatario fue preguntado además sobre si una limitación de enriquecimiento por 20 años sería suficiente para Washington. Trump respondió que el problema no es el plazo, sino la capacidad de verificar el cumplimiento del acuerdo.

“Veinte años son suficientes, pero su nivel de garantía… tiene que ser de veinte años reales”, declaró.