Trump dice que lo de Cuba "viene en camino"

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Durante un evento en el marco de la inauguración de la nueva Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, el presidente Donald Trump se refirió este miércoles a la situación de Cuba.

“Hablando de Cuba, después de muchas, muchas décadas, viene en camino”, dijo el mandatario.

La declaración se produjo en un acto público donde Trump volvió a referirse a la isla caribeña como un objetivo prioritario de su política exterior.

Sus palabras se suman a una serie de comentarios recientes en los que ha calificado a Cuba de “nación fallida”, ha hablado del “honor” de “tomarla” y ha sugerido que, tras las acciones en Venezuela e Irán, Cuba sería “la siguiente”.



En el mismo evento, Trump elogió la famosa batalla de Theodore Roosevelt en Cuba durante la Guerra Hispano-Estadounidense, y destacó que su ataque logró derrotar al ejército español. Como detalle llamativo, la caravana presidencial incluyó jinetes vestidos como los históricos Rough Riders (los soldados de Roosevelt).

El presidente utilizó este paralelismo histórico no solo para reactivar la presión sobre el Caribe, sino también para criticar con dureza los compromisos actuales de España dentro de la OTAN.