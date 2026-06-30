La Corte Suprema de EEUU ratifica el derecho a la ciudadanía por nacimiento

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En un fallo histórico para la política migratoria de Estados Unidos, la Corte Suprema rechazó este martes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía automática por nacimiento.

Con una votación de 6 a 3, el tribunal ratificó la interpretación tradicional de la 14ª Enmienda constitucional, la cual estipula que toda persona nacida o naturalizada en el país y sujeta a su jurisdicción es ciudadana estadounidense.

Esta decisión frena de inmediato la medida que el mandatario había firmado en el primer día de su segundo mandato.

El 20 de enero de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14160, titulada “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, fue uno de los primeros en reaccionar al fallo.

"Debo leer la sentencia a fondo, pero podría decirse que adopta una postura textualista y originalista. Se ha abusado enormemente de esto en los últimos años... Estoy muy decepcionado con el resultado", señaló.

Asimismo, el líder republicano sugirió que la solución definitiva podría requerir una enmienda constitucional, aunque reconoció los enormes obstáculos que implicaría ratificar una medida de tal magnitud.

La medida buscaba redefinir la frase “sujetas a la jurisdicción” de la 14ª Enmienda para excluir de la ciudadanía automática por nacimiento a los hijos de padres indocumentados o con visas temporales, siempre que ninguno fuera ciudadano o residente legal.

Sin embargo, la orden nunca entró en vigor. Tras una serie de demandas presentadas por organizaciones de derechos civiles, defensores de inmigrantes y familias afectadas, los tribunales inferiores la bloquearon de inmediato.



En el caso Trump v. Barbara, la Corte Suprema dictaminó que la orden ejecutiva violaba la Constitución. El presidente del tribunal, John G. Roberts Jr., redactó la opinión mayoritaria de la histórica sentencia: “La ciudadanía, entonces y ahora, es el derecho a tener derechos; a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la 14ª Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa”.

La decisión contó con el voto disidente de los jueces conservadores Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Samuel Alito Jr. La decisión llega tras argumentos orales celebrados el 1 de abril de 2026, a los que asistió el propio presidente Trump.



El principio de ciudadanía por nacimiento cuenta con más de un siglo de precedentes sólidos en Estados Unidos. El pilar fundamental de esta doctrina es el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), en el cual la Corte Suprema determinó que los hijos de inmigrantes chinos nacidos en el país eran ciudadanos automáticos, a pesar de que sus padres tenían prohibido naturalizarse en esa época.

La 14ª Enmienda se ratificó en 1868, tras la Guerra Civil, con el propósito original de garantizar la ciudadanía a las personas liberadas de la esclavitud. Desde entonces, las únicas excepciones admitidas han sido sumamente específicas: los hijos de diplomáticos extranjeros y los nacidos bajo fuerzas militares invasoras.

Con este fallo histórico sobre la "ciudadanía por nacimiento", se garantiza que todo niño nacido en territorio estadounidense continuará recibiendo la ciudadanía automática, sin importar la situación migratoria de sus padres.

De este modo, la Corte Suprema blinda un derecho centenario y mantiene intactas las estrictas excepciones que han regido desde la fundación de la norma.

Otro voto crucial

En otra esperada decisión, la Corte Suprema ratificó por 6 a 3 la validez de las leyes estatales que prohíben a atletas transgénero competir en equipos femeninos escolares y universitarios.

El alto tribunal resolvió que estas restricciones basadas en el sexo biológico no vulneran la Constitución ni el Título IX.

El histórico fallo consolida los vetos de Idaho y Virginia Occidental, otorgando un triunfo judicial clave a la administración de Donald Trump y abriendo la puerta a medidas similares en más de la mitad del país.

El presidente celebró la noticia a través de su cuenta de Truth Social:

"GRAN VICTORIA: La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de FALLAR EN CONTRA DE LOS HOMBRES QUE JUEGAN EN LOS DEPORTES FEMENINOS. ¡Guau! ¡Eso saca esa situación ridícula de la mesa!!! Presidente Donald J. Trump"