Corte Suprema de EEUU falla a favor de ExxonMobil en caso contra empresa estatal cubana CIMEX

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La Corte Suprema de Estados Unidos falló este martes a favor de ExxonMobil en una demanda clave contra la empresa estatal cubana Corporación CIMEX, en una decisión que podría facilitar a compañías estadounidenses reclamar compensaciones por propiedades confiscadas en Cuba tras la revolución de 1959.

En una votación de 6-3, el máximo tribunal determinó que la ley Helms-Burton permite avanzar este tipo de demandas sin que las entidades estatales cubanas puedan ampararse en el principio de inmunidad soberana, que generalmente protege a gobiernos extranjeros frente a litigios en cortes estadounidenses.

La decisión revierte un fallo previo de una corte de apelaciones y elimina uno de los principales obstáculos legales que enfrentaba ExxonMobil en su demanda presentada en 2019.

El caso se centra en activos petroleros que pertenecían a Standard Oil, antecesora de Exxon, incluyendo una refinería, terminales y más de un centenar de estaciones de servicio en Cuba, los cuales fueron expropiados por el gobierno de Fidel Castro en 1960 sin compensación.

Consulte el texto de la Ley Helms-Burton La ley fundamental de Estados Unidos para Cuba es la de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba de 1996, o Helms-Burton, que codifica en una sola legislación todas las disposiciones del embargo y las condiciones para su levantamiento. ​ DOCUMENTO. TEXTO de la Ley Helms-Burton​

Exxon busca una compensación por esas pérdidas, valoradas en decenas de millones de dólares en aquel momento, y argumenta que CIMEX y otras entidades estatales cubanas han seguido utilizando y beneficiándose de esas propiedades durante décadas.

La demanda se basa en el Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, que autoriza a ciudadanos y empresas estadounidenses a presentar demandas contra quienes "trafiquen" con propiedades confiscadas por el gobierno cubano.

Sin embargo, durante más de 20 años, distintos presidentes suspendieron la aplicación de esa disposición por motivos de política exterior. En 2019, bajo la primera administración de Donald Trump, se levantó esa suspensión, lo que dio paso a una ola de demandas, incluida la de Exxon.

El gobierno de Trump apoyó la posición de Exxon ante la Corte Suprema, defendiendo que la ley Helms-Burton permite superar las limitaciones de inmunidad soberana para responsabilizar a entidades extranjeras que se beneficien de bienes confiscados.

La decisión no resuelve definitivamente el caso, pero devuelve el proceso a una instancia inferior, donde se evaluará la posible responsabilidad de CIMEX y el monto de los daños.

El fallo podría tener amplias implicaciones legales y diplomáticas, al abrir la puerta a nuevas demandas contra empresas y entidades vinculadas al régimen cubano.