American Airlines e Iberostar cierran acuerdos en demandas por propiedades confiscadas en Cuba

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La aerolínea American Airlines y la cadena hotelera Iberostar alcanzaron acuerdos confidenciales en demandas presentadas bajo el Título III de la Ley Helms-Burton por herederos de propiedades confiscadas por el régimen cubano.

Los acuerdos, que no habían sido divulgados públicamente, fueron reportados durante el fin de semana por el U.S.-Cuba Trade and Economic Council, citando registros judiciales federales en Miami.

American Airlines había sido demandada por José Ramón López Regueiro, heredero del empresario cubano José López Vilaboy, quien era propietario de los terrenos y las instalaciones que hoy conforman el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

El caso fue uno de los primeros presentados después de que el presidente Donald Trump activara en 2019 una disposición de la Ley Helms-Burton. Esa medida abrió la puerta a que ciudadanos estadounidenses y cubanoamericanos demandaran a compañías extranjeras que se benefician de bienes nacionalizados por el gobierno de la isla.

Los documentos judiciales muestran que ambas partes notificaron al tribunal el 19 de febrero de 2026 que habían llegado a un acuerdo. Posteriormente, el juez federal José E. Martínez ordenó el cierre administrativo del caso mientras se completaban los términos de la conciliación.

Iberostar también alcanzó un acuerdo con los herederos de Dolores Martí Mercade y Fernando Canto Bory, antiguos propietarios del hotel “El Imperial”, de Santiago de Cuba, actualmente administrado como Iberostar Heritage Imperial. La empresa española opera hoteles en asociación con Gaviota, conglomerado turístico vinculado a los militares.

La demanda contra Iberostar fue presentada por el bufete Zampano Patricios, con sede en Coral Gables. Según los registros judiciales, el acuerdo se concretó el año pasado, aunque sus términos tampoco fueron revelados.

Desde 2019, decenas de demandas han sido presentadas en tribunales federales de Estados Unidos contra cadenas hoteleras, líneas de cruceros y otras empresas acusadas de beneficiarse de propiedades expropiadas tras la llegada al poder del fallecido Fidel Castro.