Trump busca garantizar seguridad marítima en el Estrecho de Ormuz 

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump dijo este martes que Estados Unidos garantizará la seguridad marítima en el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.

“Con efecto INMEDIATO, he ordenado a la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC) que proporcione, a un precio muy razonable, seguros y garantías contra riesgos políticos para la seguridad financiera de TODO el comercio marítimo, especialmente el energético, que transita por el Golfo", escribió Trump en Truth Social.

"Estos seguros estarán disponibles para todas las líneas navieras. De ser necesario, la Armada de Estados Unidos comenzará a escoltar buques cisterna a través del Estrecho de Ormuz lo antes posible. Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo. El poderío económico y militar de Estados Unidos es el mayor del planeta. Próximamente se tomarán más medidas”, añadió Trump.

El Estrecho de Ormuz es un angosto paso que proporciona el único paso marítimo desde el Golfo Pérsico hasta el océano Índico, por el cual transita gran parte del comercio petrolero mundial.

La orden Trump es en respuesta a las intenciones del régimen de Irán de bloquear el paso de embarcaciones por el Estrecho de Ormuz, lo que paralizaría uno de los puntos más sensibles del planeta.

Los buques que atraviesan el Estrecho de Ormuz transportan petróleo y gas desde Arabia Saudita, Kuwait, Iraq, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán hacia distintos destinos internacionales.