Trump asegura que suspendió ataque contra Irán para avanzar en un acuerdo regional

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que decidió suspender un posible ataque militar contra Irán tras asegurar que Teherán y varios países de Oriente Medio expresaron su disposición a avanzar hacia un acuerdo para reducir las tensiones en la región.

"Los Estados Unidos están listos, armados y preparados para actuar contra la República Islámica de Irán, a niveles de Terror Militar, Fuerza y Poder no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de esto, acabamos de recibir una solicitud por parte de Irán y otros países de Oriente Medio para posponer cualquier ataque, ya que se han acordado los parámetros de un acuerdo", aseguró Trump en un post publicado el sábado en Truth Social.

Según el mandatario estadounidense, la negociación incluiría garantías sobre el programa nuclear iraní y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

"Basándome en esta solicitud, he acordado, por el beneficio futuro del MUNDO y, asimismo, la supervivencia de un Irán exitoso y próspero, cancelar el ataque, sujeto a poder llegar rápidamente a un ACUERDO", dijo, , aunque advirtió que Washington mantiene intacta su capacidad de respuesta militar si no se concreta un entendimiento.

Afirmó, además, que Israel respalda los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución.

Las autoridades iraníes, que rechazaron el sábado la versión de la Casa Blanca y negaron que se haya solicitado la suspensión de acciones militares, dijeron el domingo estar cerca de alcanzar un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta de tránsito en Ormuz.



En medio de las versiones encontradas, Arabia Saudita llamó a priorizar el diálogo para evitar una escalada regional, mientras Rusia expresó preocupación por las contradicciones que rodean las negociaciones y el futuro de la crisis.



El posible acuerdo pondría fin a cinco meses de conflicto entre EEUU, Israel e Irán.