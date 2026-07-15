Trump anuncia liberación de una estadounidense detenida en Irán

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El presidente Donald Trump anunció este miércoles que una ciudadana estadounidense detenida en Irán desde diciembre de 2024 fue liberada y ya se encuentra “a salvo y en buen estado”, en lo que calificó como un “gesto de buena voluntad” por parte de la República Islámica.

“Irán ha permitido que una ciudadana estadounidense, detenida injustamente en diciembre de 2024 durante la presidencia de Joe Biden, abandone el país”, afirmó.

“Estados Unidos de América agradece este gesto de buena voluntad por parte de Irán”, señaló.

El anuncio se produce en medio de las tensiones entre Washington y Teherán y mientras permanecen detenidos otros ciudadanos estadounidense o de doble nacionalidad.

Este miércoles, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que sus fuerzas impidieron el avance de un petrolero que intentaba dirigirse a un puerto iraní pese al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos contra la República Islámica.

De acuerdo con el mando militar, el buque Belma, con bandera de Curazao, fue monitoreado mientras navegaba por aguas internacionales con destino a la isla de Járkov, principal terminal petrolera iraní en el Golfo Pérsico. El CENTCOM aseguró que la embarcación ignoró varias advertencias para cambiar de rumbo.