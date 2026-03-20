Supremo Tribunal de Brasil avala la reincorporación de médicos cubanos que permanecieron en el país

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El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) emitió un fallo unánime que valida las reglas del Congreso para permitir la reincorporación de un grupo específico de médicos cubanos al programa Más Médicos (Mais Médicos).

Lanzado en 2013 bajo el gobierno de Dilma Rousseff, el programa buscaba cubrir vacantes en áreas remotas del Sistema Único de Salud (SUS). Cuba participó mediante un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), enviando hasta 11,000 profesionales.

Sin embargo, en noviembre de 2018, el presidente electo Jair Bolsonaro demandó la reválida de títulos y el pago directo a los médicos; ante esto, el régimen de Miguel Díaz-Canel retiró unilateralmente a su brigada.

Durante la vigencia del acuerdo, el gobierno cubano se quedaba con aproximadamente el 75% del salario que Brasil pagaba por cada profesional, entregando a los médicos apenas una fracción del total.

Ante esta situación, muchos profesionales optaron por no regresar a Cuba.

El régimen los calificó como "desertores" y les impuso sanciones severas, como la prohibición de entrada a la isla por ocho años y la pérdida de derechos laborales y sociales.

Gran parte de estos médicos permanecieron en Brasil, donde formaron familias y buscaron regularizar su situación migratoria.

El nuevo dictamen se aplica estrictamente a aquellos médicos que estaban activos en el momento exacto de la ruptura en noviembre de 2018. La medida busca armonizar los derechos de estos profesionales con las necesidades de salud pública y no se extiende a otros ciudadanos cubanos que abandonaron el programa por causas distintas.

Con esta decisión, el Tribunal no restaura el modelo original del programa, sino que convalida una solución legislativa para los profesionales que quedaron en un limbo jurídico tras la salida de La Habana, permitiéndoles ejercer nuevamente bajo el amparo de la ley brasileña.