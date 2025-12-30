Tras la indignación, funcionario intenta matizar sus palabras sobre arroz y papa
-Tras días de críticas y rechazo popular, el funcionario cubano Roberto Caballero Grande rompió el silencio luego de asegurar en la televisión estatal que el arroz “no es un hábito cubano”. -En este editorial analizamos su rectificación, el trasfondo de sus palabras y lo que realmente revelan.
