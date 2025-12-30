Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Cuba al Día

Tras la indignación, funcionario intenta matizar sus palabras sobre arroz y papa

Tras la indignación, funcionario intenta matizar sus palabras sobre arroz y papa
Embed
Tras la indignación, funcionario intenta matizar sus palabras sobre arroz y papa

No media source currently available

0:00 0:25:38 0:00
Enlace directo

-Tras días de críticas y rechazo popular, el funcionario cubano Roberto Caballero Grande rompió el silencio luego de asegurar en la televisión estatal que el arroz “no es un hábito cubano”. -En este editorial analizamos su rectificación, el trasfondo de sus palabras y lo que realmente revelan.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG