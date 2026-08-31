Terminó la espera: el cubano Lázaro Montes es llamado a Grandes Ligas 

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Los Marineros de Seattle, urgidos de un levantón en la recta final de la temporada que se traduzca en un espacio en los playoffs, llamaron desde las Ligas Menores al prometedor cubano Lázaro Montes, un joven de 21 años a quien se le compara con su compatriota Yordán Alvarez.

Montes es el prospecto número cinco dentro de la organización de Seattle y el 56 en todo el béisbol, según MLB Pipeline.

Será incorporado a los Marineros el martes 1 de septiembre, cuando se expandan los rosters de 26 a 28 jugadores, y se espera que debute en la serie que su equipo disputará ante los Medias Rojas de Boston en Fenway Park entre lunes y miércoles.

Bateador zurdo de poder, de seis pies y cinco pulgadas de estatura, se desempeña en los jardines y desde que firmó con Seattle como agente libre internacional en 2022, se ha cansado de repartir palos en todos los niveles de las Menores.

Este año, comenzó la campaña en Doble A y fue ascendido a Triple A en julio.

En total, acumula 38 bambinazos en el 2026, la mayor cantidad para un cubano en Ligas Menores en todos los tiempos. Tiene una línea ofensiva de .249 de average, .369 de promedio de embasamiento, .558 de slugging y OPS de .928.

Oriundo de Guanabacoa, en La Habana, es considerado el más prometedor prospecto dentro de la organización desde Ken Griffey Jr (1989) y Alex Rodríguez (1994).

Así de enormes son las expectativas que trae Montes, quien se convertirá en el cubano número 30 en actuar en la presente campaña.

Y aunque se le compara con Yordán Alvarez por su potencial, tiene una personalidad contagiosa que ha resonado fuertemente entre sus compañeros y los fanáticos de los Marineros, a diferencia del bateador designado de los Astros de Houston, quien mantiene un perfil más bajo y deja sólo que su bate hable por él.

A lo largo de sus cinco temporadas en el béisbol profesional, lleva 114 jonrones y slugging de .527.

Defensor del jardín derecho, se sumará a un outfield de lujo que cuenta con su compatriota Randy Arozarena en la pradera izquierda y con el dominicano Julio Rodríguez en el central.

La mayor interrogante en el desarrollo de Montes es cómo responderá su guante a medida que ascienda en su formación.

Muchos evaluadores han sugerido que será bateador designado a largo plazo, aunque el personal de desarrollo de jugadores de los Marineros se ha mostrado optimista por los avances que ha logrado a la defensa esta temporada.