Los Mets ponen al cubano Luis Robert Jr. en la lista de waivers 

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Los Mets de Nueva York pusieron al jardinero Luis Robert Jr en la lista de waivers, en una movida sorpresiva, porque ocurre cuando el cubano atravesaba su mejor momento ofensivo en la temporada.

Los otros 29 equipos tienen 48 horas para reclamarlo, y en caso de que así sea, el que se lo lleve deberá asumir el resto del salario de Robert en lo que queda de temporada, que rondaría alrededor de los tres millones de dólares.

Si nadie lo reclama, el cubano seguiría con los Mets como si nada hubiese pasado, pero es una señal de que el equipo no ejercería una opción por 20 millones para el 2027.

La decisión tiene el claro objetivo de ahorrar dinero en una de las nóminas más altas de todo el béisbol, y que, según fuentes de la industria, subiría aún más en el 2027, luego de que el dueño de los Mets dejara entrever su disposición a pagar 400 millones por hacerse de los servicios del zurdo Tarik Skubal, quien será el agente libre más cotizado en el invierno.

Si ningún equipo se lleva a Robert en el período de 48 horas y los Mets no ejercen la opción sobre el jugador para la próxima campaña, entonces el cubano, además de los tres millones de salario por lo que resta del 2026, recibiría otros dos millones de indemnización.

Ya los Mets habían puesto a Robert en el mercado antes de la fecha límite de cambios del 3 de agosto, pero generó poco interés, pues acababa de pasar tres meses en la lista de lesionados debido a una hernia de disco lumbar.

Uno de los peloteros más talentosos salidos de la isla en los últimos años, Robert no ha podido traducir al terreno todo su potencial, en una carrera marcada por múltiples lesiones que han limitado su tiempo de juego y rendimiento.

En el 2026 tiene promedio de .228, con diez jonrones y 23 carreras impulsadas en 189 turnos, aunque en el mes de agosto a mostrado destellos de su talento.

En el último mes, el avileño ha bateado para .282, con seis vuelacercas y 11 remolcadas.

Queda por verse si el renacer de Robert despertará alguna curiosidad que no existía hace cuatro semanas.

El momento es lógico, porque los jugadores deben estar en una organización antes del 1 de septiembre para ser elegibles para la postemporada. Entonces, un equipo que reclame a Robert ahora puede usarlo en octubre.