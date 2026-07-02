Sombrío pronóstico oficial sobre crisis poblacional en Cuba

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Un nuevo pronóstico confirma la gravedad de la crisis poblacional en Cuba, en medio del deterioro de la situación económica y el aumento del descontento social en la isla. La población cubana caería hasta 5,6 millones de habitantes en el año 2100 según Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

Esta proyección sobre la contracción demográfica en Cuba, de un poco más del tercio de la población actual en el país, que de acuerdo con datos oficiales es hoy de unos 9,4 millones de habitantes, se conoció en una reciente reunión en La Habana entre funcionarios cubanos, demógrafos y la directora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, la chilena Paula Narváez.

Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), dijo a Martí Noticias que no le sorprendía este pronóstico, pero que sí mostraba una vez más lo preocupante de esa situación en un país donde para el cubano “es un acto heroico llevar un plato de comida a la mesa”

“Nuestros estudios indican que siete de cada 10 cubanos tienen que privarse de una, dos o tres comidas diarias. Que solamente el 4 % consiguió medicinas en el sistema de salud de la isla y que el 89 % de la poblacion vive en la extrema pobreza”, afirmó Cires.

En septiembre de 2025, el OCDH presentó en Madrid su VIII Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba cuya investigación reveló, entre otros datos, que el 89% de los hogares en la isla está en una situación de pobreza extrema y el 78% de los cubanos quiere irse del país o conoce a alguien que desea hacerlo.

“Y cuando le preguntabas a los cubanos en ese estudio para dónde querían emigrar, una mayoría respondió que para donde fuera”, apuntó.

En el encuentro en La Habana entre funcionarios y expertos del tema demográfico en la isla con representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la directora regional para América Latina dijo que el envejecimiento de la población cubana ocurría a una velocidad que no tenía comparación en la región de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el reporte de la prensa oficialista en Cuba.

Para el directivo de Estrategias del OCDH, uno de los grandes desafíos de las organizaciones opositoras cubanas ante un cambio político en Cuba era responder de forma inmediata a la hoy dura realidad humanitaria en la isla que a su juicio está directamente conectada con la situación demográfica en el país.

“Habrá que responder ya con medidas tecnicas al problema de la seguridad social porque tenemos una población envejecida y cada vez hay menos gente joven, y por tanto ellos, con sus contribuciones a la seguridad social, va a tener que mantener a una mayoría de esa población envejecida”, destacó Cires.

El VIII Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba del OCDH mostró además que la gran intención de los cubanos de emigrar, especialmente en las edades entre los 18 y los 30 años, con un 76%, según ese estudio, reflejabana que no tenían esperanzas de un futuro para ellos ni para tener hijos dentro de su tierra.

“Tenemos que establecer políticas para promover la natalidad en Cuba desde el punto de vista fiscal, de impuestos, ayudar a las familias que quieran tener hijos”, señaló Cires sobre lo que él considera uno los retos de las organizaciones democráticas en una futura transición política en la isla.