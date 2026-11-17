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Para las cerca de 60 familias que residen en los barrios de Las Canteras y Materia Prima, en el municipio matancero de Perico, la crisis energética ha dejado de medirse en horas de apagón para contabilizarse en meses.

Desde abril estos asentamientos rurales permanecen sin servicio eléctrico estable tras la rotura consecutiva de tres transformadores, una situación que especialistas y residentes atribuyen a la negligencia institucional y a la desigualdad en la distribución de la energía en el país.

Un residente de Las Canteras, cuya comunidad abarca unas 30 viviendas, relata que la pesadilla comenzó cuando se quemaron los transformadores "uno detrás del otro" sin que se resolviera la falla de origen.

"El problema es que o por un defecto que traían, o por una negligencia en la reparación, o por un problema que hay en la línea esa, pasó en el mismo lugar", explicó el vecino, quien detalló que en el último tramo de esta crisis acumulan ya "dos meses y una semana, 67 días" sin servicio.

En los esporádicos momentos en que se ha intentado restablecer el fluido, la corriente apenas duraba un par de horas antes de interrumpirse nuevamente. Ante el prolongado abandono, los pobladores han tenido que apelar a la solidaridad comunitaria para subsistir.

Según el testimonio del residente, algunos vecinos que poseen estaciones de energía portátiles (EcoFlow) o paneles solares ayudan al resto a cargar sus equipos y refrigerar alimentos básicos, aunque reconoce que la cotidianidad sigue siendo "una cosa caótica" donde el ser humano "llega a acostumbrarse, no a adaptarse".

El deterioro de la infraestructura también ha golpeado el acceso al agua potable. El vecino recordó que pasaron una etapa crítica porque "unos bandoleros le robaron el aceite" aislante al transformador que alimenta la turbina de agua del poblado, provocando que el equipo reventara al recibir carga.

Frente a los reclamos de los afectados, la respuesta oficial ha sido la inacción: "La respuesta ha sido que ellos no pueden, que ellos no tienen los recursos necesarios, que el gobierno municipal de Perico no tiene la solución inmediata", señaló el residente.

Para el ingeniero Yanan Camaraza, experto en el sector energético, lo que ocurre en Perico es el reflejo de una gestión deficiente y de una marcada disparidad territorial en la asignación de electricidad.

"Técnicamente es abusivo, incomprensible y todos los adjetivos que usted quiera agregarle, que tengan personas siete meses sin electricidad cuando La Habana tiene solo 50 MW afectados, mientras el resto de las provincias, como Matanzas, Villa Clara y Cienfuegos, están todas al máximo apagable", denunció el especialista.

Camaraza calificó a la Empresa Eléctrica de Matanzas como "la peor del país" y explicó que la poca energía que recibe la provincia —entre 80 y 100 MW diarios— es absorbida casi en su totalidad por el sector turístico (de 30 a 40 MW), los grandes circuitos hospitalarios (de 20 a 25 MW), el bombeo de agua de la ciudad y la industria petrolera.

"Las poblaciones rurales, como es el caso de Las Canteras, quedan en el olvido: a nadie le interesa, nadie se ocupa, nadie atiende", afirmó el ingeniero.

Asimismo, advirtió que el problema se agrava por el robo de aceite dieléctrico de las subestaciones, un fenómeno que actualmente mantiene también a su propio poblado, Juan Gualberto Gómez, sin electricidad por la falta de repuestos.

Para el especialista, mientras la prioridad estatal siga siendo garantizar que la capital no supere el 8% de afectación eléctrica —dejando al interior del país con el 100% de sus circuitos apagables—, comunidades como Las Canteras seguirán condenadas a la oscuridad y al silencio institucional, pues, según afirmó, cuando los ciudadanos intentan levantar la voz para exigir soluciones, la única respuesta rápida del Estado suele ser la coacción policial.