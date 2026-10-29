“Ya no podemos dormir”, cubanos pasan la madrugada en espera de la electricidad

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El deterioro de la infraestructura básica en Cuba continúa impactando la rutina diaria de la población, con cortes de electricidad prolongados y severas interrupciones en el suministro de agua potable. Testimonios recabados por Martí Noticias e informaciones de medios estatales reflejan la magnitud de las afectaciones en diversas regiones del país.

Desde Alamar, en La Habana, el activista Silverio Portal reportó cortes eléctricos continuos que se extienden por varios días: “Ahora estamos desde las 10:00 de la noche, no hay corriente y tenemos, a veces, dos días que no hay corriente”.

Portal advirtió además sobre el deterioro higiénico en los barrios capitalinos producto de la escasez de agua y de las peleas para conseguir el preciado líquido.

“De la bronca en las calles por el agua, yo mismo traigo agua con hielo porque no tengo para beber, la gente está defecando y tirando para la calle, ves gente orinando en la calle, que se meten dos y tres y cuatro días y 5 días y 6 días que no hay agua y gente que no se baña, que tiene peste en el cuerpo porque no hay agua”.

En el oriente del país, una residente del poblado de Velasco, en Holguín, explicó que sufren apagones constantes: “Dos veces al día y que reciben electricidad, tres horas en la madrugada, como cada 12 horas”.

La entrevistada indicó que estos horarios obligan a interrumpir el descanso nocturno: “Tenemos que levantarnos a cocinar y recargar los equipos, echar agua en los tanques, ya no podemos dormir más”.

En Cienfuegos, el periodista independiente Yoanni Limonta informó sobre las marcadas diferencias de programación entre la cabecera provincial y los municipios del interior: “Han hecho una programación que te quitan 12 horas de corriente y te dan 6, y así los alrededores que son los municipios, ahí sí, la cuestión va de mal en peor, hasta 6 días sin corriente”.

Limonta denunció que en el Reparto Reina, en la ciudad de Cienfuegos: “El agua se está mezclando con aguas albañales, tiene un color amarillento, color chocolate y con partículas que no es propia de un agua potable".

"Pero encima de eso viene con gusanos, pequeños gusanos rojos y larvas de mosquito", agregó.

Por su parte, el activista Adriano Castañeda reportó desde Sancti Spíritus interrupciones consecutivas del fluido eléctrico de entre 25 y 30 horas aproximadamente.

Explicó además las consecuencias para los hogares: "Lo más difícil de todo esto para la mujer cubana, para la ama de casa, que tiene niños, ancianos, encamados es que están dando de recuperación aproximadamente entre 2 a 3 horas. Quiere decir que no congelan los aparatos. Muchos refrigeradores se le han quemado las máquinas".

A nivel estatal, la Unión Eléctrica (UNE) prevé afectaciones que alcanzan déficits pico superiores a los 1,900 MW a nivel nacional. Esta crisis energética responde a roturas continuas en las plantas termoeléctricas y a la acuciante falta de combustible.

En cuanto al servicio de agua potable, directivos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) confirmaron que más de 2.7 millones de personas presentan problemas severos con el suministro en todo el país. En La Habana, más de 500,000 clientes permanecen afectados por averías en grandes sistemas de acueducto como "El Gato".

El INRH puntualizó que los equipos principales de bombeo requieren al menos entre 10 y 12 horas continuas de energía eléctrica estable para presurizar las redes y llenar las fuentes, una condición imposible bajo el régimen actual de apagones masivos.