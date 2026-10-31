Cacerolazos y bloqueo de avenidas en La Habana por apagones de hasta 72 horas y meses sin agua

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Residentes de varias zonas de La Habana protestaron este viernes tras enfrentar interrupciones del servicio eléctrico que en algunos sectores superaron las 60 horas y llegaron hasta las 72, en medio de una severa escasez de agua potable.

Las manifestaciones se registraron en los municipios de Boyeros, Guanabacoa, Plaza de la Revolución y Habana del Este, según testimonios de residentes y activistas consultados por Martí Noticias.

En Boyeros, un grupo de mujeres salió a protestar acompañado de sus hijos en las inmediaciones del bar KmPary, según confirmó una empleada del establecimiento privado.

Vecinos del reparto Baluarte, en la zona de Río Verde, bloquearon la avenida Boyeros utilizando objetos y contenedores de basura para obstaculizar el tránsito, tras acumular 40 horas sin electricidad y denunciar más de siete meses sin servicio regular de agua potable.

En el Vedado, un residente de las calles 17 y N confirmó que durante la noche del viernes se produjo un cacerolazo. Según explicó, la electricidad regresó alrededor de las 3:00 de la madrugada, pero volvió a interrumpirse tres horas después, tras un extenso apagón: "Tuve tres horas y después no sé cuántas horas sin corriente desde antier."



En el municipio Guanabacoa, sectores como el barrio La Yuca registraron protestas callejeras motivadas por la falta de servicios básicos. La activista Maritza Concepción desde esa localidad describió a Martí Noticias el impacto diario de los cortes de energía y la inestabilidad en la distribución de agua:

"En el barrio La Yuca ayer se tiraron todos para la calle por el tema del agua y la luz, porque llevaban casi un mes sin agua y sin luz. Llevamos más de 72 horas de apagón; nos la ponen una horita y es un 'quita y pon' que no llega a la hora. Ayer llevábamos 10 días sin agua, la pusieron 20 minutos y no se llegó a llenar ni un solo tanque."

Concepción explicó las dificultades domésticas que genera el restablecimiento imprevisto de la corriente durante la madrugada:

"A la hora que te ponen la luz, si es a las 2:00 o 3:00 de la mañana, tienes que tirarte corriendo a cargar los equipos eléctricos y ponerte a lavar la ropa. La comida no da tiempo a adelantar ni un arroz blanco. Esto es una tortura psicológica y física que están haciendo con uno."

La activista señaló además el deterioro de las condiciones sanitarias en las calles, donde persisten acumulaciones de basura y vertimientos de aguas albañales, mientras varios miembros de su comunidad enfrentan cuadros virales de diarrea y gripe.



En el reparto Bahía, ubicado en Habana del Este, el activista Yamilka Lafita reportó interrupciones prolongadas que paralizaron otros servicios esenciales:

"Llevamos 48 horas sin electricidad, y hoy se cumplen 8 días sin agua. Los demás servicios están totalmente por el piso: ni gas ni internet. Si ponen el agua no nos va a llegar porque no hay cómo bombearla, y sin electricidad ni gas licuado tampoco podemos cocinar. Llevamos 48 horas a pan y agua."

Lafita añadió que la parálisis de la red eléctrica ha impactado directamente el costo de los alimentos básicos en la capital:

"El precio del pan sigue subiendo porque las únicas personas que pueden elaborarlo son las que tienen paneles solares, lo que encarece muchísimo más el costo de cualquier producto. La situación es terrible en Habana del Este, el Vedado, el Cerro, Centro Habana y La Habana Vieja, porque no están generando las termoeléctricas y no hay combustible."



De acuerdo con estimaciones oficiales de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) para este sábado, se prevé un déficit de capacidad de generación que afectará de manera simultánea a cerca del 65% del territorio nacional.