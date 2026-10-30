67 años de comunismo han sido "un error garrafal": diplomático de EEUU responde a provocación de Cuba

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El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas para Gestión y Reforma, Jeff Bartos, respondió este viernes a las críticas del representante cubano Ernesto Soberón con un contundente mensaje sobre los resultados de más de seis décadas de comunismo en Cuba.

"¿Errores? Todo su experimento comunista de 67 años ha sido un error garrafal. Apagones. Colas para comprar pan. Más de 800 presos políticos. Millones de personas huyendo de Cuba mientras la élite comunista —como usted— vive como reyes", escribió Bartos en su cuenta de X.

La respuesta se produjo después de que Soberón criticara que Bartos apareciera leyendo un libro sobre el dictador Fidel Castro durante la intervención del canciller cubano Bruno Rodríguez ante la Asamblea General, poco antes de la votación del miércoles. El funcionario cubano calificó la obra de manera despectiva y cuestionó la actuación de la delegación estadounidense.

El libro era The Double Life of Fidel Castro (La vida oculta de Fidel Castro), escrito por Juan Reinaldo Sánchez, quien fue durante años miembro del equipo de seguridad personal del dictador cubano. La obra describe los lujos, propiedades y privilegios que rodeaban la vida privada de Castro y que contrastaban con la imagen de austeridad proyectada públicamente.

"Es una lectura excelente. Descubre todo sobre la isla privada del régimen cubano y su inmensa riqueza, de la mano de quien fue guardaespaldas de Castro durante 17 años", dijo Bartos sobre el libro.

La votación de este miércoles en contra del embargo recibió 130 votos favorables, 17 en contra y 25 abstenciones, una marcada disminución del apoyo internacional respecto a votaciones anteriores. Bartos utilizó ese resultado, junto con la crisis económica, los apagones, el éxodo y la existencia de cientos de presos políticos, para responder directamente al representante cubano.

"Su jefe acaba de presidir su peor votación en la ONU en 20 años. La única ficción aquí es que el comunismo funciona", concluyó Bartos.

La administración del presidente Donald Trump ha hecho especial énfasis este año en que el régimen utiliza esta votación para presentar el respaldo a la resolución como un apoyo de la comunidad internacional a su permanencia en el poder y perpetuar "una dictadura corrupta que asfixia a su pueblo".

Este año, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, ofreció una contundente declaración en el plenario de la ONU antes de la votación, y ofreció pruebas que contradicen el discurso del régimen cubano sobre el embargo. Su intervención derivó en un momento de tensión cuando miembros de la delegación cubana se acercaron al podio y comenzaron a llamarlo "mentiroso", mientras reclamaban que se interrumpiera su discurso.

"Espero que todos estén mirando a la delegación cubana en este momento. Imaginen lo que pasa en Cuba cuando alguien no está de acuerdo, cuando se hacen estas preguntas sin estar frente a embajadores y cámaras, si esta es la intimidación y perturbación que vemos aquí", destacó Waltz.