“Si no fuera tan triste sería risible”, afirma activista sobre propuesta de vice primer ministro acerca de acuicultura familiar

El vice primer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca exhortó a los cubanos, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, a montar estanques en patios y terrenos baldíos para, en ellos, criar peces destinados al alimento de la población:

“Los años de período especial se llevó un movimiento a nivel de consumo popular que muchas familias hicieron estanque y en el mundo existe eso, pero aquí en Cuba se hizo un estanque cuatro metros a la redonda y criaban pescado ahí, meses, pescado después que lo cogemos. Pero eso lo podemos hacer. Vamos a llevar esa acuicultura familiar”.

Así lo dijo el funcionario, dando golpes en el podio, según el video transmitido por la televisión oficial, tres semanas después de que la viceministra de la Industria Alimentaria, Mydalis Naranjo Blanco, informara que no hay suficientes peces en los mares aledaños a Cuba para satisfacer el consumo de los cubanos.

“Esta Primera Sesión Ordinaria de la 10ª. Legislatura de la Asamblea Nacional ha tenido varios matices de locura en medio de un total desprecio por la realidad, pero creo que el non plus ultra está en las expresiones de Tapia Fonseca que, en su nivel de locura, llegó a la idea de crear pequeñas piscinas, estanques para criar peces”, criticó en conversación con Martí Noticias, el periodista independiente, residente en La Habana, Julio Aleaga Pesant.

“Cuando uno ve esto y ve la historia, cuando dijeron que había que criar pollitos, cuando dijeron el Cordón de La Habana, que había que sembrar las aceras”, detalló Aleaga.

Durante la década del 90, el régimen vendió a la población pollitos para que los criaran en sus casas y así hacer frente a la crisis alimentaria. La mayoría de los animales no sobrevivieron.

Años atrás en 1968, se inició el “Cordón de La Habana” que pretendía que la capital cubana se autoabasteciera de café e incluso llegar a exportarlo.

Dos años después ocurrió el gran fracaso de la zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar, cuya meta era romper los récords históricos de producción azucarera.

En 2004, la Revolución Energética consistió en la venta de productos electrodomésticos a la población a fin de reemplazar los viejos equipos que consumían más electricidad, pero las roturas e inhabilidad para el mantenimiento crearon una crisis en cientos de hogares.

Será que Tapia Fonseca “no se da cuenta que hay un hacinamiento poblacional, que la familia vive en edificios que se han convertido en pequeños solares, ya destruidos después de 30 años sin mantenimientos”, indicó Aleaga

“Ahora mismo hay una crisis, más de 250 mil habaneros están sufriendo por problemas del agua, por bombeo, no porque no haya agua, no porque no llueva. ¿Por otro lado, no hay comida para los ciudadanos, va a haber comida para los peces?”, se pregunta el comunicador.

“Y el tono autoritario que adopta. ¡Estos líderes comunistas mesiánicos que se creen que tienen la razón y lo que no se dan cuenta es que ellos cierran la razón al ciudadano cubano!, consideró Aleaga.

En este sentido, la activista habanera Marielena Mir señaló que si no fuera tan lamentable la situación sería risible:

“Es increíble que una serie de personajes se reúnan en una Asamblea Nacional a discutir los problemas sociopolíticos, económicos que tiene el país y que un ‘señor’ se le ocurra exhortar a la población a criar peces en las comunidades cuando ni agua tenemos”.

“Yo me pregunto ¿estas gentes, allá arriba, hicieron el experimento de criar peces en la comunidad, ahí donde ellos viven? Es risible, es jugar con la mente del cubano, jugar con la pobreza que tiene el cubano hoy en día. Y piensas que no puede ser que este tipo de personajes estén dirigiendo un país”, agregó Mir.

Según datos del Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL), los cubanos de la Isla solo consumen un promedio de 8,3 libras (3,8 kilogramos) de pescado al año.