Sergio Ángel, Director de Proyectos de Food Monitor Program, habla sobre las declaraciones del representante de la FAO, René Orellana.

Más Mostrar menos

Sergio Angel Baquero, del Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia y Director de Proyectos de Food Monitor Program. El investigador habla de la crisis del petróleo en Cuba y su impacto en los sectores agropecuarios según las declaraciones de René Orellana, representante de la FAO en América Latina y Caribe.



Transcripción:

"De las declaraciones del representante regional de la FAO, René Orellana, se tendrían al menos 3 consideraciones. En primer lugar, se descontextualiza en la caída de la producción, entendiendo que solamente con datos oficiales se podría hablar de una caída de más del 95% de la producción entre el año 2017 y el año 2023. Esta caída de la producción no es un asunto de ahora, sino que viene de atrás. El segundo asunto tiene que ver con las prioridades del gobierno cubano. El gobierno cubano ha preferido invertir en turismo, dejando de lado otros sectores como la agricultura. Y en tercer lugar, no toma en consideración lo que tiene que ver con la productividad de la tierra, que en su mayoría se encuentra en manos del Estado. Teniendo en cuenta estas 3 consideraciones, se podría establecer que, si bien las sanciones recientes que se han Instaurado sobre Cuba y sobre todo sobre terceros países que envíen petróleo o sus derivados a Cuba, que por cierto se ha ido flexibilizando. Es un asunto que termina por agravar una crisis, una crisis que ya se había autogenerado el gobierno producto de sus propias decisiones en materia de inversión, pero que además de estas decisiones, también tenía que ver con el hecho de no darle una importancia y una relevancia a la producción nacional".