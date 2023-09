Se permite soñar: el Inter golea al campeón LAFC (VIDEO)

Aunque concentrado en su próxima pelea, el boxeador cubano Yordenis Ugás no olvida a su pueblo.



Este martes llegó a la conferencia de prensa previa al combate que sostendrá contra el mexicoamericano Mario Barrios, con un mensaje para exigir la libertad de los prisioneros políticos del 11 de julio del 2021 en Cuba. El boxeador llevaba impresas en su camiseta las fotos de 180 de ellos.



Y es que Ugás, arropado por el exilio como el campeón de Patria y Vida, ha sabido aprovechar cada oportunidad en que está bajo los focos de atención, para recordarle al mundo la situación que viven sus compatriotas en la isla.

Yordenis regresa al cuadrilátero el próximo 30 de septiembre, tras más de un año de inactividad, luego de ser noqueado por Errol Spence Jr. el 16 de abril del 2022



Su combate ante Barrios, por el título interino del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), será la antesala al plato fuerte de la velada, que se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, cuando se enfrenten el mexicano Saúl “Canelo” Alvarez y Jermell Charlo.



Ugás (27-5, 12 KOs), debió someterse a un largo proceso de recuperación, tras su derrota ante Spence, por lo que su enfrentamiento con Barrios (27-2, 18 KOs) puede ser definitorio en el futuro de la carrera del nacido en Santiago de Cuba hace 37 años.

“Lo más importante ahora mismo no es lo que pueda decir la gente, sino que estoy sano y feliz”, dijo el santiaguero en la rueda de prensa, donde aseguró estar preparándose de la manera correcta.



“Barrios es un boxeador fuerte, un luchador duro y un antiguo campeón del mundo. Me motiva enfrentarme a un rival de su calibre. Hay mucho en juego en esta pelea, pero esto es lo que hago. Salgo a luchar contra los mejores. Pienso aprovechar al máximo esta oportunidad”, continuó Ugás, el hombre que mandó al retiro al legendario Manny Pacquiao.



“Siempre que me traen un combate, nunca hay un nombre al que diga que no. Este no ha sido diferente. Ugás es un gran luchador y se trata de una gran oportunidad. Acepté el combate con mucho gusto. Espero la mejor versión de Ugás. Ambos tenemos mucho que demostrar”, dijo por su parte, el mexicoamericano de 28 años.



“Prometo que los aficionados van a ver otra pelea emocionante el 30 de septiembre. Esta será otra oportunidad para desafiar a los mejores. Gane o pierda, siempre sigo adelante, y eso es lo que verán el 30 de septiembre”, aseguró el cubano.