Sánchez vs Torrez Jr, a la sombra de las pirámides de Egipto

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A la sombra de las milenarias pirámides de Giza, en Egipto, el cubano Frank Sánchez sostendrá este sábado 23 de mayo una pelea clave que podría definir el futuro de su carrera.

Apodado “The Cuban Flash”, Sánchez enfrentará al estadounidense Richard Torrez Jr, en un combate cuyo vencedor ganará el derecho a disputarle al ucraniano Oleksandr Usyk el cinturón del peso superpesado de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El antillano, de 33 años, tiene récord de 25 victorias, 18 antes del límite, y una derrota, mientras su rival, invicto en 14 combates, tiene siete menos.

Esta pelea había sido pactada originalmente para el pasado 28 de marzo en Las Vegas, pero fue cancelada por una lesión del cubano.

El combate será eliminatorio hacia el cinturón supercompleto de la FIB y el ganador deberá enfrentar obligatoriamente a Usyk.

El problema es que el mes pasado, el estadounidense Jarrell Miller también ganó el derecho de medirse a Usyk, al derrotar al cubano Lenier Peró en combate eliminatorio hacia el cinturón supercompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que ostenta el ucraniano, dueño, además, de la corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Entonces, estaría por determinarse quién va primero en la cola, si Miller o el que gane entre Sánchez y Torrez Jr.

The Cuban Flash apunta al sueño de ser el primer campeón profesional supercompleto nacido en la Mayor de Las Antillas.

Pero antes de que llegue ese hipotético enfrentamiento contra Usyk, tendrá que superar el escollo de Torrez Jr, un hombre cuyo volumen de golpeo lo ha llevado a ganar 12 de sus 14 combates profesionales antes del límite, aunque la experiencia y las capacidades boxísticas favorecen al cubano.

Ya se verá luego si Sánchez consigue lo que no lograron antes Jorge Luis González, Juan Carlos Gómez, Odlanier Solís o Luis “King Kong” Ortiz, los únicos cubanos que han combatido por un título superpesado.

González fue el primero en hacerlo, pero cayó ante Riddick Bowe el 17 de junio de 1995.

Gómez, en el 2009, y Solís, en el 2011, perdieron ante el ucraniano Vitali Klitchsko por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Y “King Kong” tuvo no una, sino dos oportunidades y en ambas fue derrotado por Deontay Wilder, también por el título del CMB en 2018 y 2019.