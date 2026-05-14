Ya tienen rivales Gamboa y Rigondeaux

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Las nubes de las dudas sobre el regreso al ring de los veteranos Guillermo Rigondeaux y Yuriorkis Gamboa se despejaron en las últimas 24 horas, tras anunciarse los nombres de quiénes serán los rivales de estas dos leyendas cubanas.

Gamboa, de 44 años y con récord de 30-5 (18 KOs), se medirá al ecuatoriano Alexander Espinoza (20-5-1, (9 KOs), en una pelea a ocho rounds en el peso ligero welter, como parte de la cartelera del próximo 30 de mayo en el War Memorial Auditorium de Fort Lauderdale.

El cubano, excampeón unificado de peso pluma, lleva más de cuatro años sin pelear y acumula tres derrotas consecutivas ante Isaac Cruz, Devin Haney y Gervonta Davis.

Su última victoria fue en 2019, cuando noqueó a Román Martínez en dos asaltos.

Su rival, nueve años menor que él, también atraviesa una mala racha, pues ha perdido sus dos últimos combates.

Por su parte, Rigondeaux, de 45 años, chocará también a ocho asaltos con el mexicano Joselito Velásquez, de 36, quien suma 34 triunfos, 24 antes del límite, con 13 derrotas y tres empates.

Rigo ha ganado sus últimos tres combates, pero no pelea desde noviembre de 2024, cuando noqueó a Dannis Aguero Arias en el primer asalto.

Velásquez viene de una victoria por nocaut técnico en el segundo asalto contra Félix Parrilla en marzo.

La velada, organizada por el joven promotor Matteo Attalla, estaba pactada originalmente para el 2 de mayo en el James L Knight Center de Miami, pero estuvo envuelta en una nebulosa, primero por el cambio de sede y fecha, y luego, porque al momento de anunciarse, ni Gamboa, ni Rigondeaux tenían rivales.

La cartelera será 24 horas después de que otro cubano, Robeisy “El Tren” Ramírez, se mida en Tashkent, la capital de Uzbekistán, al tadyiko Asror Vohidov, en un intento por encauzar su carrera nuevamente por la senda del triunfo.

El cienfueguero, de 32 años, ha perdido dos de sus últimos tres combates, ambos frente al mexicano Rafael Espinoza, quien le arrebató la corona de las 126 libras de la OMB en diciembre del 2023 por decisión mayoritaria, y lo noqueó en noviembre del 2024.