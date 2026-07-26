Getting your Trinity Audio player ready...

La estatal Unión Eléctrica de Cuba anunció la salida de servicio de la Unidad 1 de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, la mayor fuente de generación en la isla, debido a un salidero en el economizador.

Esto provocó que la Guiteras se desconectara del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Ante esta nueva avería, la UNE actualizó la disponibilidad del SEN para el domingo 26 de julio de 2026.

En el horario pico de la noche, sólo estarán disponibles 1,150 megawatts, de una demanda de 3,200 MW, por lo que la afectación será de 2,080 MW.

Eso se traduce en que más del 65 por ciento de la isla quedará a oscuras en el horario de mayor demanda de electricidad.

El anuncio, publicado en la red social Facebook, generó innumerables comentarios, que mezclan la frustración con el humor con el que los cubanos han decidido enfrentar sus penurias.

“Ni la Guiteras quiere festejar el 26”, escribió un usuario, mientras que otro señaló:

“Ella iba caminando dos pasos, pero el horizonte (LA LUZ) se le alejaba 10”, en referencia a la reciente entrevista concedida por el gobernante Miguel Díaz Canel, que ha sido objeto de burlas entre la población.

El comunicado oficial de la UNE indica que, además de la Unidad 1 de la Guiteras, están fuera de servicio por averías la Unidad 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel, la 6 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas, Camagüey, la 2 de la Termoeléctrica Felton, y la 3 de la Antonio Maceo, en Renté.

Asimismo, están fuera por mantenimiento la Unidad 3 de la Termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, las Unidades 5 y 6 de la Renté y la 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.