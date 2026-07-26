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Sale de servicio la Unidad 1 de la Termoeléctrica Antonio Guiteras

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a quedar fuera de servicio este 26 de julio por una avería.
La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a quedar fuera de servicio este 26 de julio por una avería.

Sumario

  • La Unión Eléctrica de Cuba anunció la salida de servicio de la Unidad 1 de la termoeléctrica Antonio Guiteras, principal fuente de generación del país, por un salidero en el economizador.
  • Para el 26 de julio de 2026, la UNE prevé una disponibilidad de solo 1,150 MW frente a una demanda de 3,200 MW, con un déficit estimado de 2,080 MW y apagones prolongados en más del 65 % de la isla.
  • El comunicado provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios combinaron críticas, frustración y humor sobre la crisis energética y declaraciones recientes de Miguel Díaz-Canel.
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La estatal Unión Eléctrica de Cuba anunció la salida de servicio de la Unidad 1 de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, la mayor fuente de generación en la isla, debido a un salidero en el economizador.

Esto provocó que la Guiteras se desconectara del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Ante esta nueva avería, la UNE actualizó la disponibilidad del SEN para el domingo 26 de julio de 2026.

En el horario pico de la noche, sólo estarán disponibles 1,150 megawatts, de una demanda de 3,200 MW, por lo que la afectación será de 2,080 MW.

Eso se traduce en que más del 65 por ciento de la isla quedará a oscuras en el horario de mayor demanda de electricidad.

Parte de la UNE para este domingo.
Parte de la UNE para este domingo.

El anuncio, publicado en la red social Facebook, generó innumerables comentarios, que mezclan la frustración con el humor con el que los cubanos han decidido enfrentar sus penurias.

“Ni la Guiteras quiere festejar el 26”, escribió un usuario, mientras que otro señaló:

“Ella iba caminando dos pasos, pero el horizonte (LA LUZ) se le alejaba 10”, en referencia a la reciente entrevista concedida por el gobernante Miguel Díaz Canel, que ha sido objeto de burlas entre la población.

El comunicado oficial de la UNE indica que, además de la Unidad 1 de la Guiteras, están fuera de servicio por averías la Unidad 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel, la 6 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas, Camagüey, la 2 de la Termoeléctrica Felton, y la 3 de la Antonio Maceo, en Renté.

Asimismo, están fuera por mantenimiento la Unidad 3 de la Termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, las Unidades 5 y 6 de la Renté y la 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.

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