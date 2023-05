Rusia lanza su "mayor ataque de drones" contra la capital de Ucrania en el día de su fundación

El viceministro de Ciencia y Educación Superior de Rusia, Piotr Aleksandrovich Kucherenko, murió el 20 de mayo cuando regresaba de Cuba, país al que había visitado como parte de una delegación gubernamental, informó el servicio de prensa de su ministerio.

En su viaje a la isla, Kucherenko coordinó el intercambio científico con el Instituto conjunto de investigación nuclear y con varios centros de altos estudios cubanos.

“Peter Kucherenko se enfermó en el avión en el que la delegación rusa regresaba de un viaje de negocios a Cuba. El avión aterrizó en la ciudad de Mineralnye Vody, donde los médicos intentaron brindar asistencia, pero no lograron salvar a Pyotr Alexandrovich”, dice el mensaje.

El funcionario de 46 años se habría enfermado gravemente durante el vuelo de casi 12 horas de regreso a casa. El piloto realizó un aterrizaje de emergencia en el sur de Rusia para que el viceministro recibiera atención médica; sin embargo, los médicos no pudieron salvarlo, asegura Radio Free Europe/ Radio Liberty.

La causa de su muerte no se supo de inmediato. Kucherenko viajaba con el viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko y Andrei Guskov, subdirector del departamento para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. En la isla estuvieron acompañados en por el embajador ruso, Viktor Koronelli.

El servicio de prensa del ministerio informó que los delegados visitaron la Universidad de La Habana y que Chernyshenko le había ordenado organizar el intercambio de estudiantes de Rusia y Cuba.

El vice titular ruso también firmó en la isla el "Protocolo del Grupo de Trabajo Sobre Cooperación en Materia de la Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente", con su contraparte cubana Armando Rodríguez Batista, viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Ambos funcionarios concretaron "la realización de convocatorias de concursos de proyectos científicos con la participación de centros de investigación y universidades de la Federación de Rusia y la República de Cuba" y el "establecimiento de la colaboración científica con el Instituto Pushkov de Magnetismo Terrestre, Ionosfera y Propagación de Ondas de Radio de la Academia de Ciencias de Rusia, para profundizar en los estudios de variabilidad geomagnética, el sondeo ionosférico y la influencia de la actividad solar sobre Cuba", aseguró la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA), con sede en La Habana.

"También reconocieron la necesidad de continuar las negociaciones sobre el documento de proyecto de cuatro partes entre el Instituto de investigación científica de materiales aeronáuticos de toda Rusia, el Centro de estudios ambientales de Cienfuegos, y los ministerios de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Abordaron la posibilidad de continuar los trabajos de la expedición paleontológica Conjunta ruso-Cubana de recolección y estudio de organismos fósiles en Cuba, con la ampliación de la geografía y la organización de nuevos destacamentos expedicionarios. De igual forma las partes convinieron en la utilidad de estudiar la posibilidad de intensificar la cooperación científica bilateral en la esfera de la agricultura, especialmente la producción industrial de cítricos en interés de la sustitución de importaciones y la seguridad agrícola", agrega la AENTA.

El gobernante de Cuba Miguel Díaz-Canel lamentó la muerte del viceministro: “Con profundo dolor conocimos del fallecimiento. Llegue a sus familiares, al Gobierno y pueblo rusos nuestras más sentidas condolencias”, escribió en Twitter.

En declaraciones a los periodistas el martes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no estaba al tanto de la causa de la muerte de Kucherenko.

Un reporte de CNN cita al periodista Roman Super, quien huyó de Rusia poco después del inicio de la invasión a Ucrania y asegura que Kucherenko le alertó que debía abandonar el país con este mensaje: “Sálvate a ti y a tu familia. Vete lo antes posible. No te puedes imaginar el grado de embrutecimiento de nuestro estado. En un año no reconocerás a Rusia en absoluto".

Super dijo que Kucherenko le confesó que no tenía ya posibilidad de abandonar Rusia: “Ya no es posible hacerlo. Nos quitan los pasaportes. Y no existe tal mundo en el que ahora estén contentos con el viceministro ruso después de esta invasión fascista”.

El periodista agregó que Kucherenko le dijo que había estado tomando antidepresivos y tranquilizantes, y lo citó diciendo: “Los bebo a puñados. Y no ayuda mucho. Casi no duermo. Me siento terrible. Todos somos tomados como rehenes. Nadie puede decir nada. De lo contrario, somos inmediatamente aplastados como insectos”, agrega CNN.

La agencia de noticias recuerda que el fallecimiento de Kucherenko no es la primera muerte rusa inexplicable que despierta interés. "Según los informes, al menos 13 empresarios rusos de alto perfil han muerto por suicidio o en accidentes inexplicables en el último año, con seis de ellos asociados con las dos compañías energéticas más grandes de Rusia", dice CNN.