Rosa María Payá chequeada en Perú por orden de Interpol

La activista cubana Rosa María Payá fue chequeada este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Lima, por órdenes de la INTERPOL según denunció en Twitter.

"En el aeropuerto de # Lima, me acaban retener en migraciones, me informan que “Interpol” @ INTERPOL_Cyber puso una alerta internacional bajo mi nombre. O interpol no funciona en Argentina ni Chile ni Uruguay o el aparato de inteligencia castrista G2 ya sólo controla Interpol-Perú."

El escritor Carlos Alberto Montaner calificó de intolerable la detención de la joven activista.

​Payá, promotora de Cuba Decide realiza por estos días una gira por varios países de América del Sur para promover el libro de su padre, el fallecido líder opositor, Oswaldo Payá (1952-2012), La noche no será eterna.

​

Un incidente similar sucedió el pasado 11 de abril en ocasión de celebrarse la VIII Cumbre de las Américas, cuando las autoridades peruanas detuvieron por varias horas en el aeropuerto internacional a los activistas cubanos Orlando Gutiérrez Boronat y Silvia Iriondo.