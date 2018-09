Régimen impidió a activistas asistir a evento de fundación Konrad Adenauer

El régimen cubano impidió que varios opositores pacíficos asistieran al evento “Caminos para una Cuba democrática”, organizado en México por la fundación alemana Konrad Adenauer (KAS), la segunda fundación política más importante de este país y una de las más reconocidas en Europa.

Alrrededor de una decena de miembros de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática (MUAD) no pudieron viajar a la ciudad de Cancún, donde tuvo lugar el encuentro.

María Elena Mir Marrero, una de las activistas que sí logró llegar a México, denunció a Radio Martí los excesivos controles que experimentó en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, así como las presiones e impedimentos que sufrieron sus colegas que no pudieron salir de la isla.

“Al llegar al aeropuerto, después de haber pasado tres casillas y haberme tirado tres fotos, al fin logro pasar”, dijo Mir Marrero, quien debió someterse a una serie de inspecciones, no habituales para la mayoría de los pasajeros, ante agentes del régimen.

“Primero me detienen y me llevan a las oficinitas de Emigración, paso a Emigración y ahí me revisan el equipaje, me cuelan delante de todas las personas que estaban, se llevan mi equipaje, después de haber pasado tres veces un registro, me hicieron un cacheo”, relató la sindicalista independiente.

Según Mir Marrero, los controles y revisiones que experimentó no terminaron ahí.

“Después que logro pasar, ya camino a la pecera (el salón de espera), me vuelven a detener y me llevan al segundo piso a revisar otra vez el equipaje. Allí estuve hasta alrededor de las 2 y 5 de la tarde. El vuelo debería salir a las 2 y cuarto, y ellos mismos me conducen al avión, me sientan en el asiento 6D y por fin el vuelo sale”, detalló.

Las autoridades cubanas organizaron “una arremetida total y brutal contra otras personas que iban a salir”, aseguró Mir Marrero, y denunció que a “muchos” de los disidentes invitados al evento en Cancún “los cercaron en sus viviendas”, mientras que a otros les comunicaron en el aeropuerto “que no iban a viajar”.

Entre los activistas que no pudieron viajar a la reunión en México se encuentran Zelandia Pérez Abreu, Fernando Palacio, Eroise González, Julio Aleaga Pesant, Mercedes Benítez, Amado Calixto Galammame y Lázaro Yuri Valle Roca.

El régimen cubano es señalado sistemáticamente por violar las libertades y los derechos fundamentales de sus ciudadanos, como la libertad de pensamiento, asociación y movimiento, entre otros.

Konrad Adenauer

La Fundación Konrad Adenauer (KAS) fue creada por la Unión Demócrata Cristiana de Alemania para fomentar a nivel mundial los ideales demócrata cristianos y socialcristianos. Sucesora de la Sociedad de Formación Política Demócrata Cristiana, fundada en 1956, adquirió desde 1964 el nombre del primer Canciller Federal de Alemania, Konrad Adenauer.

Entre las misiones de la KAS están el otorgamiento de becas a personas de alta capacidad, propiciar la investigación de la historia de la democracia cristiana, brindar formación política, desarrollar bases científicas para la acción política, entre otros, en un marco de apoyo al movimiento de unificación europea y la cooperación internacional.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)