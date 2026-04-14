Rechazo al nuevo fiscal general de Venezuela: Jim Risch advierte que su designación “es una oportunidad perdida”
La designación de Larry Devoe como nuevo fiscal general de Venezuela provocó críticas. El senador Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU, aseguró que el nombramiento representa una continuidad del régimen oficialista y no una señal de apertura o transición.
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