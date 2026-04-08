Régimen hostiga a miembros del Centro de Estudios Convivencia

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Dos miembros de la directiva del Centro de Estudios Convivencia (CEC) fueron interrogados este 8 de abril en la Unidad de Trámites Pinar-1, de las Oficinas de Inmigración y Extranjería, en un nuevo episodio que la organización califica como parte de un patrón de hostigamiento en su contra.

El interrogatorio, que se extendió por aproximadamente 1 hora y 15 minutos, fue realizado por el Mayor Juan Manuel Pérez, jefe de la "Brigada de Enfrentamiento a la Contrarrevolución" en la provincia, junto a otro oficial identificado como el Mayor John, quien fue presentado como el nuevo agente encargado de “atender” al CEC.

A Dagoberto Valdés Hernández, director del centro, lo cuestionaron por un incidente ocurrido el día anterior, cuando dos miembros de la organización ambientalista Naturpaz fueron interceptados tras tomarse fotografías cerca de la vivienda de Valdés. Durante el interrogatorio, los oficiales leyeron declaraciones atribuidas a estas personas y advirtieron que no permitirán que el CEC organice talleres ni establezca alianzas con otros proyectos.

También le reclamaron por la presentación de libros derivados de las tesis doctorales de Valdés y Yoandy Izquierdo Toledo, realizada el pasado 21 de marzo en la Biblioteca Pública de Hialeah. Los oficiales preguntaron si dicha actividad generaba ingresos o premios económicos.

Además, le dijeron le aseguraron que “antes de que salga el primer misil”, la Seguridad del Estado actuaría contra quienes califican de contrarrevolucionarios, en referencia a las presiones de Washington con La Habana.

En el interrogatorio a Yoandy Izquierdo Toledo, miembro del Consejo Directivo del CEC, utilizaron argumentos similares. En su caso, los oficiales señalaron que tenían información sobre visitas recibidas en su vivienda.

Asimismo, le advirtieron sobre posibles contactos, incluidos encuentros con representantes diplomáticos.

Ambos interrogados reafirmaron que el Centro de Estudios Convivencia mantiene un perfil público, pacífico y de carácter sociocultural, con una línea de trabajo sostenida durante 19 años enfocada en el pensamiento y propuestas para el futuro de Cuba.

El CEC denunció que estos hechos reflejan la continuidad de presiones y vigilancia sobre sus integrantes en medio de un clima de creciente tensión política en el país.