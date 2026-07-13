Régimen de Nicaragua desata una cacería contra el círculo cercano al obispo Abelardo Mata 

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Tras la detención la semana pasada del obispo emérito Juan Abelardo Mata, cuyo paradero sigue desconocido, el régimen de los Ortega Murillo ha intensificado la persecución contra su círculo más cercano, incluidos colaboradores vinculados a su labor de defensa de los derechos humanos.

De acuerdo con un documento al que tuvo acceso Martí Noticias, el Obispo fue interrogado por sus vínculos con la familia Chavarría Alonso.

Jaime Antonio Chavarría Morales, víctima de la represión del régimen sandinista y parte del círculo íntimo del obispo, señaló que en la casa de habitación del líder religioso había copias de los expedientes de varias de las denuncias a nivel nacional e internacional que lleva su familia en contra del régimen sandinista.

Mata ha seguido "defendiendo los derechos humanos de la población nicaragüense, aún después que fuera apartado de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y tiene un amplio registro de denuncias contra la dictadura”, dijo.

Según consta en un escrito presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 4 de julio Chavarría Morales denunció que agentes de la policía se presentaron simultáneamente a las casas de habitación de sus hijos. Uno de ellos, Jeffer Chavarría Alonso, es el solicitante de la medida cautelar MC-570-21 a favor del obispo Mata.

“El padre de Jeffer ha ganado tres instancias al gobierno de Ortega en la Corte Interamericana por violaciones de derechos humanos y todos esos casos están documentados”, señaló a Martí Noticias una fuente conocedora del caso.

"El Frente Sandinista busca venganza contra esta familia por eso Jeffer tiene que salir del país. Si lo capturan lo van a someter a interrogatorios o cualquier forma de presión para que le brinde la información que andan buscando”, explicó.

La misma fuente, que pidió el anonimato por temor a represalias, agregó que no hay certezas que monseñor Mata esté, como dice el gobierno en Nicaragua, en su casa en Tisma o en Estelí. Ni sus allegados lo saben por lo que existe la sospecha que lo tengan retenido en otro lugar”.

De acuerdo con Uriel Pineda, abogado especialista en derechos humanos, la persecución contra Mata y de Jeffer Chavarrilla en su calidad de peticionario de medidas cautelares para el obispo, “atenta contra el catálogo de derechos de la Constitución de Nicaragua y de la Declaración Universal de derechos humanos que establece el derecho a la defensa y la labor de los defensores de derechos humanos, sea que ejerzan la representación del acusado o de la víctima”.

“En Nicaragua aunque existe un catálogo de derechos no existe una administración de Justicia independiente porque es un poder que se supedita al Poder Ejecutivo y persigue a quienes defienden derechos humanos” apuntó Pineda y subrayó que “cuando se anula el sistema judicial el catálogo de derechos humanos es letra muerta y estamos ante el colapso de la administración de Justicia en el país que se agrava por la persecución a quienes se atreven a defender derechos de las personas”.

Medios locales también han reportado el asedio contra la familia de Celia Huete, asistente del obispo Mata. Huete fue detenida junto al líder religioso el 29 de junio y posteriormente liberada. Al día siguiente, la Policía la citó con el argumento de que le entregarían al obispo. Sin embargo, al sospechar que se trataba de una trampa para capturarla nuevamente, decidió huir de Nicaragua junto a sus cuatro hijos según detalló el periodista Miguel Mendoza el pasado 8 de julio.

La fuente consultada apuntó que mientras todo esto sucede, crece la preocupación por la salud del obispo Mata dada su avanzada edad, sus padecimientos cardíacos y su condición de diabético.

Por otro lado, la fuente destacó que “el régimen se está equivocando” y apuntó directamente a Rosario Murillo por “demostrar una vez más que no tiene una visión estratégica porque esto le va a agudizar el problema tremendamente con los norteamericanos porque la persecución desatada por el régimen está saliendo en las noticias”.