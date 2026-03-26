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Cartománticas en la mira del régimen; violaciones a libertad religiosa en Cuba rompen récord, revela informe (VIDEO)

Una cartomántica hace una lectura de Tarot.
Una cartomántica hace una lectura de Tarot.

El Observatorio de Libertad Religiosa del Centro de Denuncias Defensa CD ha revelado en su primer informe que, durante enero y febrero de 2026, el régimen cubano perpetró más de un centenar de violaciones contra la libertad de culto, afectando a diversas creencias.

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El Observatorio de Libertad Religiosa del Centro de Denuncias Defensa CD publicó esta semana su primer informe sobre los quebrantamientos del régimen cubano al respeto a la diversidad de culto, durante enero y febrero de 2026.

De acuerdo a la recopilación, las autoridades cubanas en coordinación con las fuerzas represivas han perpetrado 105 violaciones a la libertad de fe contra 78 personas, 59 hombres y 19 mujeres.

Las provincias donde se registra mayor uso de estas prácticas son La Habana, Villa Clara y Camagüey.

El director de la institución recién creada, Mario Félix Lleonart indicó, en conversación con Martí Noticias que “en estos dos meses el régimen ha roto sus propios récords de décadas de violaciones a las libertades religiosas”.

“Nos hemos dado cuenta como la ha emprendido, no solamente contra determinados grupos de fe, sino contra creencias que normalmente no son reportadas, como las cartománticas, que fueron atacadas por la televisión nacional”, explicó el líder religioso exiliado en los Estados Unidos.

En el informe, Regla María de la Caridad Sánchez Orta, cartomántica de 54 años, cuenta cómo ha sido hostigada y amenazada por la policía hasta obligarla a abandonar su lugar habitual de trabajo.

"Su historia expone una realidad poco visibilizada: la persecución de prácticas espirituales individuales y la vulneración del derecho a la libertad de creencias en la isla", agrega el reporte.

La cartomancia en Cuba no es solo un sistema de adivinación, sino una forma de guía espiritual y apoyo emocional dentro de la cotidianidad, profundamente influenciada por la santería y las creencias afrocubanas.

En los últimos meses, el régimen ha intentado estigmatizar estas prácticas, acusando a cartománticas y brujas de intentar socavar la confianza en la revolución.

Según el informe de la entidad, asentada en Washington, DC, la escalada represiva ha alcanzado niveles alarmantes, evidenciada por la multiplicación de detenciones, restricciones y citaciones contra sacerdotes y pastores, una ofensiva estatal que supera la capacidad de denuncia de los organismos de derechos humanos.

A pesar de los esfuerzos por monitorear la situación, los reportes mensuales apenas logran visibilizar una fracción de la crisis, ya que se estima que, por cada violación documentada, la dictadura ejecuta decenas más, consolidando un patrón sistémico de acoso que ha forzado el exilio de cientos de religiosos y la vigilancia silenciosa sobre las iglesias.

“La maldad de ellos es mucho más de lo que nosotros podemos ser capaces de reportar”, lamentó Lleonart.

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    Yolanda Huerga

    Yolanda Huerga nació en Bayamo, Granma, Cuba. Se graduó en Filología y Lingüística en la Universidad de Oriente en 1989. Durante casi 20 años trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la isla. En 2003, fundó junto a otras mujeres el movimiento Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio a la Libertad de Conciencia Andrei Sakharov del Parlamento Europeo. En 2005 viajó a Estados Unidos junto su hijo y su esposo, el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba. Desde 2008 trabaja en Miami, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, como periodista de Radio Martí. Recibió en 2021 el Premio Burke a la Excelencia Periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.

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