“Que mi silencio hable por mí”, preso político envía mensaje desde la cárcel

Una nota enviada desde prisión por el intelectual cubano José Gabriel Barrenechea vuelve a poner el foco sobre la situación de los presos políticos en Cuba y el uso de la tortura psicológica como mecanismo de represión.

El texto fue dado a conocer por el pastor Mario Félix Lleonart, quien explicó que, en medio de las celebraciones de Navidad y fin de año, muchos cubanos dentro y fuera de la isla no pueden sentirse en paz ante la realidad del país.

Barrenechea se encuentra preso desde el 8 de noviembre de 2024, tras un proceso judicial que sus allegados describen como un “teatro de juicio”, y sin que hasta hoy se le haya informado cuántos años podría permanecer encarcelado. Para sus amigos, esta incertidumbre constituye una forma adicional de castigo.

En la nota enviada desde su celda, el intelectual escribe: “Podrán silenciarme sin duda, sin embargo las circunstancias de mi encarcelamiento son más elocuentes y convincentes de lo que alguna vez alcanzaría a hacerlo en mis escritos”.

Barrenechea afirma que su prisión revela el temor del régimen cubano a la palabra y al ejercicio cívico pacífico de los derechos. Se trata de "un un régimen que le teme a la palabra y al ejercicio cívico no violento de derechos inalienables a nuestra civilización cristiana occidental”.

En su mensaje, subraya que incluso en el encierro la dignidad puede imponerse a la represión. “La voz de un justo en lo profundo de una celda es más fuerte que la violencia sobre la que se sostiene un régimen tiránico, no solo injusto e inmoral, sino ineficaz y obtuso hasta el sarcasmo”.

“Esta es mi tribuna, que mi silencio hable por mí. Dios, patria hispana y familia”., concluye.

La situación personal de Barrenechea se agravó en 2025 con la muerte de su madre, quien falleció sin poder verlo por última vez, un permiso que las autoridades cubanas nunca concedieron.