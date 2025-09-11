"¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones?", pregunta Trump

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este miércoles sobre la incursión de una veintena de drones rusos en Polonia con un escueto mensaje en su red social Truth Social.

"¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones?", se cuestionó el mandatario.

Trump conversó con el presidente polaco Karol Nawrocki, a quien Trump recibió en la Casa Blanca la semana pasada.

"Esta conversación forma parte de una serie de consultas que he estado llevando a cabo con nuestros aliados", declaró Nawrocki en una publicación en X. "Las conversaciones de hoy reafirmaron nuestra unidad".

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó hasta 19 incursiones de drones rusos entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana, lo que ha obligado a activar los sistemas de defensa y a derribar al menos tres de estas aeronaves no tripuladas.

Varsovia ha invocado el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para solicitar consultas formales al resto de países miembros de la OTAN, un bloque en el que también está integrado Estados Unidos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, expresó inmediatamente su “plena solidaridad” con Polonia y señaló que “todos hemos visto lo que Rusia entiende por “diplomacia”.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó del "riesgo real de expansión" del conflicto en Ucrania tras la incursión de los drones rusos en el espacio aéreo polaco.

"(Guterres) sigue con gran preocupación los informes que indican que drones militares rusos entraron en Polonia esta noche, violando el espacio aéreo polaco, lo que ha causado daños en zonas residenciales", dijo el portavoz del jefe de la ONU, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.

Mientras tanto, Moscú negó su responsabilidad por el incidente, y un alto diplomático en Polonia afirmó que los drones provenían de Ucrania, según informó la agencia Reuters. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus drones habían llevado a cabo un importante ataque contra instalaciones militares en el oeste de Ucrania, pero que no planeaban atacar ningún objetivo en Polonia.