"Que dejen el poder"... cubanos sueñan con un cambio de régimen que mejore sus vidas

Díaz-Canel y Manuel Marrero en la última reunión del Consejo de Ministros del año 2025.
En medio de apagones, carencias y un profundo descontento social, las voces de los cubanos reflejan desesperanza y la necesidad de un futuro diferente.

Al comenzar el año 2026, cubanos compartieron con Martí Noticias sus perspectivas sobre la situación nacional en medio de una crisis que afecta de manera simultánea sectores como el energético, la alimentación y la salud. Para los entrevistados, la única mejoría en sus vidas sería sólo posible con un cambio de régimen.

“Su renuncia total, su renuncia, que se vayan, quiero esperanza de bienestar para mi país”, declaró una residente del barrio de Santos Suárez, en La Habana.

La mujer que pidió ser identificada con el nombre de "Irma" destacó la falta de información oficial sobre las interrupciones eléctricas en la capital durante las festividades de fin de año: “Ellos tienen que festejar el primero de enero, el resto del año no hay, pero para esta fecha sí hay electricidad”, afirmó.

De hecho, el 1ro de enero el oficialismo celebra el 67 aniversario de la llegada al poder de Fidel Castro y los rebeldes, un régimen que ha gobernado la isla con mano férrea desde un sistema de partido único, el Partido Comunista de Cuba.


Cubanos exigen renuncia o cambio de políticas ante crisis en 2026
Cubanos exigen renuncia o cambio de políticas ante crisis en 2026
Martí Noticias | Martinoticias.com

Desde Baracoa, Guantánamo, el comunicador independiente Emilio Almaguer manifestó un sentimiento de resignación frente a la gestión gubernamental.

“La posibilidad de que mejore el país en manos de estos inservibles va a ser imposible. Los países del mundo se están aislando de Cuba al ver la incapacidad que tienen”, expresó.

El comunicador exigió un cambio estructural inmediato, que elimine el sistema socialista, que no ha sido provechoso en los lugares donde se ha implantado.

Finalmente, Yanaisy Curbelo, residente del municipio Diez de Octubre y madre de un joven encarcelado tras las protestas del 11 de julio de 2021, compartió su visión sobre el deterioro de la calidad de vida en Cuba.

Curbelo mencionó factores como la escasez de agua, la propagación de enfermedades, la agresividad social y el consumo de drogas.

“Yo he perdido las esperanzas, realmente, porque esto aquí no mejora. Cada día es peor”, declaró.

“Lo mínimo que pueden hacer, porque ellos (los dirigentes) no tienen forma de pagar tanto daño que han hecho... es que dejen el poder. Cuba está que parece que ha pasado por una guerra”, comentó.

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, llamó a enfrentar el 2026 de una manera diferente, implementar "todo lo que ha sido aprobado en función de hacer más", identificar "las trabas que hay que eliminar", y lograr "incrementos importantes en la producción".

  • 16x9 Image

    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

