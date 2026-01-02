"Dios o nada": Reflexión profunda sobre la fe y la entrega total de Dios

Getting your Trinity Audio player ready...

"Dios o nada", obra escrita por el Cardenal Robert Sarah en colaboración con Nicolas Diat, es un libro que invita a los lectores a reflexionar sobre la centralidad de Dios en la vida del ser humano. Publicado por la editorial Palabra, Madrid, en la colección Mundo Cristiano, este libro destaca por su profundidad espiritual y su llamada a una fe auténtica y radical.

El Cardenal Robert Sarah, reconocido por su vida de oración y compromiso pastoral, comparte en estas páginas su visión sobre el encuentro con Dios, poniendo énfasis en la necesidad de una entrega total y sin reservas. La obra combina relatos personales, citas bíblicas y reflexiones teológicas que motivan al lector a replantear su relación con lo divino en un mundo cada vez más secularizado.

Nicolas Diat, periodista y autor, colaborador cercano del cardenal, aporta con su estilo cercano y claro, facilitando la comprensión de los conceptos más profundos y convirtiendo el libro en una lectura accesible y estimulante para quienes buscan fortalecer su fe o profundizar en su espiritualidad.

El título "Dios o nada" refleja la propuesta del autor de que la vida cristiana exige una opción radical por Dios, sin medias tintas, priorizando la búsqueda de la verdad y la autenticidad en la relación con el Creador. La obra es, en definitiva, un llamado a la conversión y a la fidelidad a la misión cristiana en un mundo que necesita, más que nunca, la presencia viva de Dios.

Este libro es una lectura recomendada para sacerdotes, religiosos, laicos comprometidos y todos aquellos que desean profundizar en su fe y comprender el valor de poner a Dios en el centro de sus vidas. Con un estilo sobrio y profundo, "Dios o nada" se convierte en una guía espiritual que invita a la reflexión, la oración y la acción. Los cubanos necesitamos con urgencia sumergirnos en este tipo de lectura.

La vida del Cardenal Robert Sarah

Nacido en Guinea en 1945, Robert Sarah ha dedicado su vida a servir a la Iglesia y promover la espiritualidad cristiana. Fue consagrado en 1969, ya los 34 años, en 1979, fue nombrado Arzobispo de Conakri, la capital de Guinea. Su vocación de liderazgo y pronto se hicieron visibles en África y en la Iglesia universal. En 2001, Juan Pablo II lo llamó a la Curia Romana, donde ocupó cargos de alta responsabilidad en varias congregaciones, consolidando su influencia en la esfera eclesiástica.

El Papa Benedicto XVI levantó su perfil al nombrarlo Cardenal en 2010, reconocimiento a su compromiso y sabiduría pastoral. Después, en 2014, el Papa Francisco lo designó Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde trabajó en la preservación de la enseñanza de la Iglesia y en la defensa de la tradición católica. La biografía del Cardenal Sarah revela una vida dedicada a la oración, a la catequesis y a la defensa de la fe en un mundo complejo y cambiante.

Dios es el centro de este libro, tan necesario para la juventud y para la humanidad toda entera. En una época marcada por la incertidumbre y la falta de referentes sólidos, "Dios o nada" ofrece una brújula espiritual que orienta a los jóvenes y a todos los lectores hacia la verdad y el sentido profundo de la existencia. La obra interpela a cada persona a reconocer la necesidad de Dios en el corazón del hombre y su papel insustituible en la construcción de una vida auténtica y plena.