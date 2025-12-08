"Voz cautiva", de María Cristina Garrido, poemas desde la prisión

Getting your Trinity Audio player ready...

En el corazón de una fría celda en Cuba, una joven y valiente mujer alza su "Voz cautiva". Poeta de alma indómita, transforma el encierro en versos vibrantes de libertad. Sus palabras, escritas entre sombras, destilan belleza y rebeldía: la belleza de quien ha conseguido que la libertad renazca en sus entrañas, a pesar de las rejas.

Encerrada entre muros de piedra

no puedo acallar la tempestad de mi pecho.

Mi pluma sangra, y en cada verso

renace el horizonte que me arrebataron.

Siento la brisa, aunque no corra el viento;

escucho las mareas, aunque el mar esté lejos.

En mi pupila arde la promesa:

volveré a volar, aunque hoy me encadenen.

Ella encontrará la belleza en todas partes, sobre todo en cada rendija de la impuesta oscuridad:

Dicen que la noche es el reino del miedo,

pero aquí, donde la oscuridad me envuelve,

la belleza se revela en la esperanza.

La luz se filtra entre rendijas

y baila en mis palabras cautivas.

Cada estrofa es el grito de una flor

abriéndose paso en el asfalto.

Y la libertad vibra en sus entrañas, y en forma de palabras emana desde sus pupilas al papel:

No pudieron robarme los sueños,

ni la fuerza que nace en mis entrañas.

Canto por los que no pueden cantar,

y en mi garganta florecen alas invisibles.

Sé que afuera el sol sigue su curso,

y dentro de mí, la libertad no muere:

se transforma, resiste, crece

hasta romper cadenas con el alba.

Estos poemas son testimonio y rebelión; son la Voz Cautiva de una joven mujer cubana que, incluso en la adversidad más dura, hace brotar la libertad en cada letra. Desde la cárcel, su poesía trasciende muros y llega a todos los rincones, inspirando a quienes aún creen en el poder indestructible de la esperanza y la palabra.

Quiera Dios que sus carceleros permitan que oiga el podcast que Radio Martí y yo le hemos dedicado y le lean este artículo. Dios por testigo.