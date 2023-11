¿Qué conversó Gilmore con la sociedad civil independiente en Cuba?

En medio del acoso de la Seguridad del Estado, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, se reunió con miembros de la sociedad civil independiente, incluidos familiares de los presos políticos y activistas, durante su visita a Cuba, que culminó el sábado, 25 de noviembre.

Gilmore confirmó el encuentro en un mensaje en redes sociales, en el que asegura que se reunió "con una amplia gama de actores de la sociedad civil, incluidos familiares de presos políticos", y que en las "reuniones con el gobierno y en el Diálogo sobre Derechos Humanos", reiteró "el llamado de la UE a favor de las liberaciones".

Pero poco ha trascendido de las conversaciones que sostuvo Gilmore con este sector independiente del régimen, y que se realizaron en total discreción, en contraste con las fotos y las publicaciones sobre sus encuentros oficiales, criticaron activistas en las redes sociales.

"¿Por qué no existe una foto ni un comunicado de prensa sobre el encuentro con la sociedad civil independiente del PCC y los familiares de los presos políticos?", señaló en su cuenta de X la comunicadora independiente exiliada Iliana Hernández.

Eralidis Frómeta, esposa del periodista independiente encarcelado Lázaro Yuri Valle Roca, confirmó este domingo a Martí Noticias el encuentro con Gilmore.

"Gilmore nos recibió muy cordialmente. A pesar de que el régimen continúa escondiendo nuestros prisioneros, él siempre nos hizo saber que la causa fundamental de su visita al país fue reunirse con el régimen y abogar por la liberación de todos los prisioneros políticos", señaló la activista.



Frómeta se había referido antes al encuentro con el representante europeo en respuesta al post de Gilmore y de Hernández en X: "Gracias le damos a Dios que pudimos desenmascarar al régimen a pesar de continuar ocultando a nuestros presos políticos, así como la grave situación de salud, medicamentos y alimento, y t9rturas físicas, a las que la dictadura los mantiene sometidos", escribió la activista en la red social.

Según detalló Hernández en X, otros familiares de presos políticos que se entrevistaron con Gilmore fueron la madre de Luis Robles y los padres de Jorge y Nadir Perdomo. "Dieron testimonio de que en Cuba si hay presos políticos y son torturados, pidieron que visitara las prisiones y lo viera", recalcó la periodista independiente.

"A él le informaron que aquí en Cuba no hay presos políticos"

La madre del preso político Luis Robles Elizástigui dijo a Martí Noticias que Gilmore se mostró impactado por el testimonio de los familiares de los presos políticos.

“Nos dio a conocer que, a pesar de tener su agenda bastante ajustada, él decidió reunirse con algunos de los familiares de los presos políticos para él conocer personalmente su testimonio. Y cuando cada uno de nosotros le dio a conocer las situaciones de nuestra familia, es algo que a él lo impactó", señaló Elizástigui.



“Según él nos cuenta, se había reunido con las autoridades de la Fiscalía, el Tribunal Supremo, el Consejo de Estado, pero que nadie le dio ninguna respuesta sobre qué se va a hacer, o se va a dejar de hacer. A él le informaron que aquí en Cuba no hay presos políticos, es decir, los presos que sabe el mundo que existen, de los mil y tantos, ninguno está preso por delitos políticos. Que los presos que tienen algún tipo de enfermedad, tienen su atención médica, sus medicamentos. Que nunca ninguna de esas personas había recibido maltrato, ni físico ni psicológico", detalló la madre de Robles.

Tras la reunión con Gilmore, Yindra Elizástigui anunció que se declaraba en huelga de hambre.

La mujer ha estado reclamando el derecho a régimen de mínima severidad para su hijo, encarcelado en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, donde cumple una condena de cinco años de cárcel por manifestarse pacíficamente, en diciembre de 2020, a favor de la liberación del rapero contestatario, entonces preso, Denis Solís.

"Ya no pido el campamento para mi hijo, pido su liberación", dijo la madre de Robles en una directa en Facebook.

"Esto lo hago por la libertad de mi hijo, por la libertad de todos los presos políticos cubanos que se encuentran, injustamente, allí encarcelados, que han sufrido maltratos de todo tipo, y también en representación de la familia, que hemos sufrido", aseveró.

La mujer, que sufre de diabetes, entre otras enfermedades, afirmó que "ya no queda otro camino", en referencia a la huelga de hambre, y recordó que Robles cumplirá, el próximo 4 de diciembre, tres años de injusto encarcelamiento.

"Si era un castigo, ya es suficiente, porque ustedes saben que mi hijo es inocente", concluyó Elizástigui.

Por su parte, Marta Perdomo, madre de los presos políticos del 11J Jorge y Nadir Martin Perdomo, coincidió con Elizástigui en que Gilmore no tenía información sobre las detenciones de sus familiares.



“Expusimos nuestro testimonio, que no creo que él no lo supiera, ¿eh? Fue para mí algo bueno, porque aunque a muchas personas no les guste, yo tuve la oportunidad de, frente a frente y mirándonos a los ojos, exponer el testimonio de mis hijos y el de tantos presos políticos", declaró este domingo a Martí Noticias.

"Él dijo que en todas las conferencias que había tenido, lo principal era pedir la libertad de los presos políticos. Dijo, inclusive, así mismo: ‘yo no les digo a ustedes que los van a liberar mañana, pero se está gestionando por todos los lugares que se les dé la libertad a los presos", añadió Perdomo.



La madre de dos de los manifestantes en las protestas antigubernamentales del verano de 2021 en Cuba dijo que habló con el representante de la UE "en nombre de todos los presos, de toda la injusticia que ha habido aquí en este país con los presos del 11 de julio".

Gilmore se habría entrevistado con al menos ocho miembros de la sociedad civil independiente, incluidos los familiares de presos políticos. El funcionario europeo habló, además, con periodistas, representantes de la comunidad LGTBI, integrantes de organizaciones no gubernamentales e intelectuales críticos, según un reporte de la agencia de noticias EFE que cita las declaraciones de tres de ellos.

"Me pareció impresionado con lo que ha visto. Si se quiere, alarmado. Ojalá se haya ubicado bien", dijo a EFE la intelectual matancera Alina Bárbara López Hernández, quien aseguró a ese medio que se comunicó vía telefónica con Gilmore, al no poder salir de su provincia debido a la medida cautelar dictada en su contra.

Además de explicar a Gilmore los pormenores de su caso, acusada de “desobediencia” tras negarse a asistir a una citación de la Policía de Matanzas, por lo que será enjuiciada el próximo martes, 28 de noviembre, López Hernández dijo al representante de la UE que Cuba es "una fábrica de nuevos presos" y que no hay que limitarse a pedir la liberación de las personas actualmente en prisión, sino "entender que el sistema genera esas reacciones", reportó EFE.

Mientras, el activista LGTBQ+ y periodista independiente Maykel González Vivero agradeció el encuentro con Gilmore. En un post en Facebook, comentó que, para el representante europeo, "entender a Cuba, en medio de la crisis humanitaria en que vivimos, no es un asunto fácil, que se pueda resolver en pocos días".

Sobre los temas que abordó en su conversación con Gilmore, el activista dijo que mencionó tanto a los presos políticos como el embargo estadounidense a la isla.

"Los cubanos vivimos bajo el fuego cruzado de muchas violencias. Mi deseo como ciudadano es que se consolide el acuerdo entre mi país y la Unión Europea. Nos beneficia a todos. Dar la espalda al gobierno que ha encarcelado a personas por oponérsele, pero que también mantiene abiertos todos los hospitales y todas las escuelas, sería darle un portazo en la cara a todos los cubanos", subrayó.

Según Vivero, es preferible "tener un interlocutor aceptable en materia de derechos humanos que no tenerlo", y en su opinión, "Europa está en mejores condiciones que otros" para llevar adelante esta tarea.

"Sentí que los funcionarios europeos lo tienen claro, que la mejor opción para los cubanos nunca será el aislamiento. Les agradecí por entenderlo", concluyó el activista.

Desde Lancaster, Pennsylvania, la cubana Amadora Róchez discrepó con Vivero. En un comentario a su post en Facebook, señaló: "Qué bueno hablar de derechos humanos y, especialmente, a favor de los presos políticos. Te agradezco. No obstante, discrepo que el gobierno se esfuerza en mantener abiertos hospitales y escuelas, dicho así pareciera un logro. No hay que olvidar que el presupuesto de inversiones que se dedica a la salud y educación es menos del 3% del total, según datos de la ONEI desde 2021".

Róchez añadió que en Cuba existen "hospitales con escasos médicos, medicinas, medios diagnósticos y escuelas sin recursos, algunas en pésimo estado constructivo, maestros mal preparados, poca luz, pizarras y pupitres en mal estado", mientras los trabajadores "ganan un salario paupérrimo y el resto paga impuestos, supuestamente para mantener una dignidad mínima en ambos servicios que, de seguir el deterioro, dentro de poco estarán abiertos donde no se trate la salud, ni se aprenda nada", una situación de la que considera es responsable el gobierno.

Un día después de reunirse con Gilmore, en la sede de la UE en la capital, Eralidis Frómeta denunció que en la isla "continúan cometiéndose violaciones de derechos humanos".

En una directa en Facebook, Frómeta contó cómo la motocicleta de una de las personas que la ayudó a burlar el cerco de la policía política y llegar al lugar del encuentro con Gilmore, fue misteriosamente robada horas después.

Junto al chofer del vehículo, Juan Carlos Guimera, el activista Ricardo Vázquez Morales y otras personas, Frómeta se manifestó en plena vía pública para exigir que la moto fuera devuelta a su dueño. "Al DTI (Departamento Técnico de Investigaciones) se le dijo donde estaba la moto robada. No actuaron", afirmó Frómeta.

El chofer de la motocicleta recalcó en la transmisión que un testigo vio quién se había llevado su vehículo, información que fue compartida con el DTI.

"Este señor que le robaron la moto, misteriosamente, fue quien me llevó a mí hasta la cita, al encuentro con el señor Gilmore. A las 6 de la mañana, cuando él va a sacar del parqueo la moto... se habían robado la moto, una moto que tenía hasta candado puesta", dijo Frómeta a Martí Noticias.



A la pregunta de si tenían pruebas o evidencias de la implicación de la Seguridad del Estado en el robo del vehículo, respondió que el chofer "ha sido detenido y golpeado por darme viajes, y sabiendo yo que la Seguridad del Estado siempre me ha dicho que todas las personas que me apoyen van a salir dañadas, ¿qué más prueba puedo tener?"

(Con reporte de Yolanda Huerga para Martí Noticias)