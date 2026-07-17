Protestas en varios municipios de La Habana

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Residentes de varias localidades de La Habana protestaron este jueves ante los prolongados cortes de energía, la falta de agua potable y la corrupción por parte de empleados de la estatal Empresa Eléctrica.

Las manifestaciones ocurrieron un día después de que se registrara en el país un récord en el déficit de generación, que dejó al 76% del territorio nacional sin electricidad durante el horario de máxima demanda.

En la localidad de Calabazar, un grupo de ciudadanos salió a las calles para protestar. Según videos difundidos en redes sociales, los manifestantes exigieron el fin de la corrupción entre trabajadores de la Empresa Eléctrica.

Las denuncias indican que empleados del sector restablecen el servicio de manera selectiva en zonas donde personas con mayor poder adquisitivo pagan sumas de dinero inalcanzables para el cubano promedio.

"La gente de Calabazar se tiró para la calle, cogieron un carro de la empresa eléctrica con caja de cerveza y dinero, porque nos están quitando la corriente de nosotros para vendérsela a otros lados, a otros lugares y a las mipymes", afirmó un testigo de los hechos en un video publicado en Facebook.

La tensión también se trasladó al municipio de San Miguel del Padrón. El pasado miércoles, vecinos de esa localidad interrumpieron el paso hacia una subestación eléctrica local con el objetivo de impedir el acceso a los linieros de la empresa estatal, a quienes señalan de incurrir en las mismas prácticas de cobros ilegales para priorizar el suministro.

El activista Kessel Rodríguez, residente del reparto Siboney en San Miguel del Padrón, confirmó los hechos a Martí Noticias. "En el reparto Siboney, aquí en San Francisco de Paula, estaban vendiendo la línea de la corriente", declaró Rodríguez.

El activista indicó que, junto a la falta de fluido eléctrico, la población enfrenta una crisis con el suministro de agua potable desde mayo. "Tenemos problemas con el agua mucho antes de los días de las madres, más de tres meses con situación del agua, que aquí no entra el agua para nada", añadió.

Rodríguez señaló que las denuncias de corrupción involucran también a los cobradores del servicio. Según su testimonio, estos empleados regulan el reloj medidor y después le cobran a la persona un porcentaje por fuera, reduciendo el monto oficial a cambio de sumas aproximadas de 700 pesos por vivienda.

Las muestras de descontento popular se replicaron en el municipio Habana Vieja. Una residente del barrio de San Isidro confirmó a Martí Noticias que este jueves se registró una protesta en la zona. "Esto es Picota y San Isidro. Aquí está faltando mucho la luz. Por todas las calles se sale, todo el barrio, toda La Habana, todos estos días. Hay casas que se pasan hasta 3 y 4 días sin luz", explicó.

Otra residente del lugar, Ibisleydis Castellanos, describió a Martí Noticias lo sucedido en la manifestación: "Ayer hubo tremenda protesta aquí en San Isidro, quemaron tanques de basura, vino la policía y lo que se ha formado es la mundial aquí".

Por su parte, la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronostica para este viernes un escenario crítico durante el horario de mayor consumo, estimando que más del 70% del país se quedará sin electricidad de manera simultánea.