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Vecinos de El Vedado volvieron a salir a las calles la noche del martes para protestar por los prolongados apagones que afectan la capital cubana. Tras permanecer más de 40 horas consecutivas sin servicio eléctrico, residentes del barrio bloquearon un tramo de la Avenida 26 y realizaron un cacerolazo en señal de descontento.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a varias personas sonando las cazuelas mientras permanecían en la vía pública para exigir el restablecimiento de la electricidad. Los manifestantes cerraran el paso de la Avenida 26 entre las calles 21 y 15.

La activista Salomé García Bacallao alertó sobre la presencia de fuerzas gubernamentales en el lugar. "Ya comenzó el operativo militar para reprimir la protesta en la calle 26", denunció a través de sus redes sociales.

Según informó posteriormente, el servicio eléctrico fue restablecido pocos minutos después de iniciada la protesta y tras el despliegue de efectivos en la zona.

El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció la violación del derecho a la libre manifestación por parte de las autoridades.

"Los cubanos tienen derecho a reclamar pacíficamente por servicios básicos sin enfrentar intimidación ni despliegues represivos. Las autoridades deben garantizar el derecho a la protesta y ofrecer respuestas ante interrupciones eléctricas que pueden prolongarse durante decenas de horas", señaló la organización en un post en Facebook.

La manifestación se suma a una serie de protestas registradas recientemente en el mismo barrio habanero. El lunes, y durante el fin de semana, vecinos del Vedado protagonizaron cacerolazos y protestas en la vía pública tras permanecer más de 24 horas sin electricidad. En julio también se reportaron protestas en la zona después de apagones superiores a las 30 horas.



Aunque el número de manifestaciones de descontento popular bajó en agosto con respecto a meses anteriores, según el informe más reciente del Observatorio Cubano de Conflictos, las interrupciones prolongadas del servicio eléctrico siguen generando expresiones de inconformidad en distintos puntos del país.

El pasado domingo, vecinos del poblado de Omaja, en el municipio tunero de Majibacoa, salieron a las calles para reclamar el restablecimiento del servicio de agua después de meses sin suministro regular y prolongados apagones. Videos e imágenes difundidos en redes sociales mostraban a residentes reunidos en las inmediaciones del parque, sonando cubos, tanques y otros recipientes utilizados habitualmente para almacenar agua.