El Fanguito vuelve a lanzarse a la calle en protesta por los apagones

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Residentes de El Fanguito, ubicado a orillas del río Almendares, en El Vedado, salieron a la calle en la noche de este sábado para protestar por el interminable apagón que afecta al barrio habanero, reportaron medios independientes.

Imágenes difundidas por el portal digital CubaNet y perfiles en redes sociales muestran a decenas de residentes en la vía pública y a varios agentes con uniformes verde olivo acordonando la calle, además de un vehículo oficial.

Testimonios indicaron la presencia en el lugar de efectivos de las tropas especiales conocidos como "boinas negras" y describieron la zona como "militarizada".

"En lugar de mandar militares manden soluciones", comentó en un post de CubaNet Omar Pérez, residente en Artemisa.

"Es que es demasiado ya lo del tema luz y agua con esta zona. Pertenezco al mismo circuito y siempre es un invento diferente, 28 horas, 30 horas y hasta más, pero no analizan que este Consejo Popular es el más viejo poblacional, en su mayoría son adultos mayores, enfermos, encamado, con poca movilidad. Lo peor es que ni el Consejo de Defensa, ni el PCC Municipal hacen nada, y el gobierno menos", denunció en Facebook Maylen Alonso.



La capitalina apuntó a las consecuencias de los prolongados cortes de electricidad. "Cuántas madres hoy se les echó a perder comida, cuántos niños llevan durmiendo sumamente mal con estos apagones y con estos perros calores; cuántos días llevamos cargando agua, algo que es primordial", preguntó, y advirtió que "la paciencia tiene límite".

Alonso se cuestionó, además, "cómo al Ministro de Salud no se le va la luz, que vive en el mismo circuito", y aseguró que a la cuadra del funcionario "la aislan", para evitar que quede en apagón como el resto. "Y los pies descalzos somos los que debemos sacrificarnos. No me parece, la Ley pareja para todos", reclamó la vecina del lugar.

Los reportes atribuyen la protesta a apagones de varios días, en medio del agravamiento de la crisis energética que ha generado manifestaciones antigubernamentales recurrentes a lo largo de toda la isla desde marzo de este año.

Esta es la segunda protesta pública en El Fanguito en un mes. A finales de julio pasado, un grupo de vecinos encabezado por madres con niños bloquearon la Avenida 23 tras más de 48 horas sin electricidad, agua ni gas. Aunque las autoridades restablecieron esos servicios durante la protesta, luego se reportaron detenciones de manifestantes, citaciones y amenazas.