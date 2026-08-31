"Este pueblo no aguanta más": Vecinos de Omaja protestan por falta de agua y apagones

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Vecinos del poblado de Omaja, en el municipio Majibacoa, provincia de Las Tunas, salieron a las calles para reclamar el restablecimiento del servicio de agua después de meses sin suministro regular y prolongados apagones.

Videos e imágenes difundidos en redes sociales muestran a residentes reunidos en las inmediaciones del parque, sonando cubos, tanques y otros recipientes utilizados habitualmente para almacenar agua.

Un vecino del lugar confirmó a Martí Noticias que el domingo la protesta se extendió durante buena parte del día y que en horas de la tarde, las autoridades enviaron pipas con agua a algunas zonas.

“Nos estamos muriendo de sed, no tenemos agua, ya este pueblo no aguanta más”, escribió en Facebook otro residente del poblado.

Blas González, vecino de Omaja, dijo que los manifestantes se concentraron frente al parque. “Ya salimos hoy a reclamar un derecho y una necesidad de la vida del ser humano. Reclamamos agua”, comentó y aseguró que en la localidad “no hay agua ni para tomar ni para nada”.

A la escasez de agua se sumaron los apagones. Residentes dijeron que al momento de la protesta acumulaban más de 24 horas sin electricidad.

Durante el fin de semana vecinos El Fanguito, ubicado a orillas del río Almendares, y de la calle N, en El Vedado, salieron a protestaron también por los prolongados apagones.

El mes pasado, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, registró 1.415 protestas, denuncias y expresiones críticas, la cifra más alta documentada por la organización hasta el momento.

Según el informe, el calor extremo unido a los apagones, la falta de agua y los problemas de salud pública y alimentación, junto con el creciente malestar ciudadano, han impulsado el mayor nivel de conflictividad social registrado hasta la fecha.