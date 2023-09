Prolifera epidemia de dengue en Cuba; reportan brotes en prisión y hospitales llenos de casos

Se incrementa la presencia del dengue en Cuba, mientras que se desploma la campaña de prevención contra el mosquito transmisor de la enfermedad y se acentúa el faltante de medicamentos, alertaron a Martí Noticias cubanos desde varias regiones de la isla.



El miércoles, en comunicación desde la prisión provincial de Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Eider Frómeta Allen, informó al activista Rafael Puentes Cremé

sobre un brote de dengue que actualmente está afectando a muchos presos.

La situación es complicada y la alimentación es pésima, han habilitado un ala del centro penitenciario para aislar a los reos que presentan síntomas, reportó la fuente.



“Eider me hace saber que hay innumerables casos de dengue, no hay una duralgina para bajar la fiebre, a los presos les están dando té en el puesto médico”, explicó Cremé



También en el poblado de Sagua de Tánamo hay presencia de dengue y los únicos medicamentos disponibles se encuentran en el mercado negro a precios extremadamente altos, explicó desde allí Alfredo Álvarez Leyva.



“Hay dengue aquí en la zona donde yo vivo y en los hospitales no hay ningún tipo de medicamentos, no hay suero, no hay inyecciones, no hay nada”, aseguró.

La falta de recursos para la prevención contra el dengue contribuye al deterioro de la situación epidemiológica en la ciudad de Sancti Spíritus, aseguró el comunicador independiente Adriano Castañeda.



“El dengue se ha disparado en los últimos meses y se está viendo mucho la proliferación de desechos, de basura”, describió Castañeda.



El emprendedor Yoel Espinosa Medrano, destacó que hay muchos casos de dengue en la ciudad de Santa Clara, donde proliferan los salideros de agua sin que la empresa de comunales ofrezca soluciones.



“Nos está golpeando el dengue y tampoco se ve una actitud responsable de la salud pública, hay una despreocupación total ante la escasez de medicamentos y de alimentación”, enfatizó Espinosa Medrano.



"Hay un gran brote de dengue" en Pinar del Río y muchos casos de pacientes internados en los centros hospitalarios de la ciudad, advirtió desde esa urbe el activista José Rolando Cásares.

"El pediátrico Pepe Portilla, de aquí de Pinar del Río está repleto", informó.

El opositor dijo que no se están realizando las visitas por barrios del personal de la salud para evaluar la situación epidemiológica y que "hace tiempo que no se fumiga"..

Desde la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera, nos dijo que ya no se hace el control de vectores ni el pesquisaje.



“Bueno, esas brigadas que hacen el control de vectores generalmente no vienen, primeramente el combustible no lo hay para poder fumigar, y por otra, el poco interés de todo el mundo en hacer su trabajo”, argumentó López Herrera.

En el poblado de Banes, en la provincia de Holguín, hay presencia de muchos casos de dengue, y también hay posibles casos de Covid-19, pero no se están haciendo pruebas PCR, dijo William Tamayo, quien ya ha sufrido dos veces el Covid y ahora tiene síntomas similares.



“El dengue en Banes nunca se acaba, las calles de Banes son un vertedero y no hay atención médica en el policlínico, ni en el clínico quirúrgico. No tienen PCR, no tienen nada allí para hacer nada”, aseguró Tamayo.