Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí noticias | Viernes, 2 de Enero del 2026

Noticiero Martí noticias | Viernes, 2 de Enero del 2026
Embed
Noticiero Martí noticias | Viernes, 2 de Enero del 2026

No media source currently available

0:00 0:28:27 0:00
Enlace directo

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Cubanos arrancan 2026 exigiendo la salida del régimen o un giro radical en sus políticas | Madre de preso político denuncia la revocación de libertad condicional y condiciones de reclusión en prisión habanera | Tras el escándalo en Fábrica de Arte, recuerdan episodio sufrido por Luis Manuel Otero Alcántara en 2015 | El Proyecto 'Una Mano Amiga' reúne a familias vulnerables en Santiago de Cuba para celebrar el fin de año | Trump advierte a Irán: Estados Unidos está 'listo y preparado para actuar' si el régimen mata a manifestantes pacíficos | Pacquiao y Mayweather podrían volver al ring en 2026, en una revancha histórica 11 años después de su primer combate, entre otras noticias.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG