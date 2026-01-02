Noticiero Martí noticias | Viernes, 2 de Enero del 2026

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Cubanos arrancan 2026 exigiendo la salida del régimen o un giro radical en sus políticas | Madre de preso político denuncia la revocación de libertad condicional y condiciones de reclusión en prisión habanera | Tras el escándalo en Fábrica de Arte, recuerdan episodio sufrido por Luis Manuel Otero Alcántara en 2015 | El Proyecto 'Una Mano Amiga' reúne a familias vulnerables en Santiago de Cuba para celebrar el fin de año | Trump advierte a Irán: Estados Unidos está 'listo y preparado para actuar' si el régimen mata a manifestantes pacíficos | Pacquiao y Mayweather podrían volver al ring en 2026, en una revancha histórica 11 años después de su primer combate, entre otras noticias.