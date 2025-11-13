Noticiero Martí Noticias | Jueves, 13 de Noviembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Crisis funeraria en Cuba: Epidemia y colapso de servicios desatan indignación | Promesas y propaganda: Dos semanas después de Melissa, las soluciones siguen sin llegar | Estados Unidos acusa a exmilitar cubano por fraude migratorio y vínculos con el caso Hermanos al Rescate | Desaparece recluta cubano en ruta hacia unidad militar: Autoridades sin respuestas | Casi todos los jubilados cubanos viven en pobreza y abandono, revela encuesta independiente | Prisión de Boniato en cuarentena: Madre de preso político denuncia restricciones de visita | Paul Skenes gana por unanimidad el Cy Young de la Liga Nacional; Tarik Skubal se lleva el de la Americana”, entre otras noticias.