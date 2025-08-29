Las Noticias Como Son | Viernes, 29 de agosto del 2025

Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son: | Se dispara el precio del Euro en el mercado informal | Fuera de La Habana, los cubanos viven una existencia sin energía eléctrica, agotados y sin dormir | Revelan que hay más de 7 mil cubanos en la invasión a Ucrania | Invitados: Luz Escobar, periodista 14yMedio, Madrid y Vladimir Turro, periodista independiente, La Habana.