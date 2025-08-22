Las Noticias Como Son | Viernes, 22 de agosto del 2025

Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son: | Se fortalece la dolarización en Cuba, abren otra tienda en dólares | Otra reunión entre cubanos y chinos | Cuba un pueblo abandonado a su suerte | Invitados: Luz Escobar, periodista 14yMedio, Madrid y Vladimir Turro, periodista independiente, La Habana.