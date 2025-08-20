Enlaces de accesibilidad

Las Noticias Como Son | Miércoles, 20 de agosto del 2025

Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son: | Vecinos de Centro Habana bloquean calle y protestan por falta de agua y vivienda | Los bajos del Focsa de La Habana se convierten en territorio dólar | Cortan internet a Cuesta Morúa | Reinaldo Escobar, escritor, y periodista del Diario 14yMedio y Leopoldo Luis García, periodista Cadena Univisión 🔷 Video: Protesta Centro Habana.

