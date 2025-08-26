Las Noticias Como Son | Martes, 26 de agosto del 2025
Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son: | Crece la dolarización | En Camagüey convierten otra tienda | Huevos en Cuba: hasta próximo aviso | Exportan más médicos para Italia | Invitados: José Luis Tan Estrada, periodista independiente, México y Alejandro Tur Valladares, periodista Independiente, Cienfuegos.
Episodios
-
agosto 25, 2025
Las Noticias Como Son | Lunes, 25 de agosto del 2025
-
agosto 22, 2025
Las Noticias Como Son | Viernes, 22 de agosto del 2025
-
agosto 21, 2025
Especial: Las Noticias Como Son | Jueves, 21 de agosto del 2025
-
agosto 20, 2025
Las Noticias Como Son | Miércoles, 20 de agosto del 2025
-
agosto 19, 2025
Las Noticias Como Son | Martes, 19 de agosto del 2025
-
agosto 18, 2025
Especial: Las Noticias Como Son | Lunes, 18 de agosto del 2025
